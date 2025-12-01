Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

Estos son los feriados de diciembre en Chile. Foto referencial de archivo

Llega el último mes del año, que en este periodo contiene tres días feriados para las semanas que quedan de 2025.

Las fechas marcadas en el calendario permiten que parte de la población disfrute de días de descanso, mientras que algunas ordenan cambios en el funcionamiento del comercio.

Feriados de diciembre de 2025

El próximo feriado es el lunes 8 de diciembre , donde se conmemora a la Inmaculada Concepción.

Se trata de un festivo que no es irrenunciable y marca un fin de semana largo para inicios de mes.

Posteriormente corresponde el domingo 14 de diciembre , donde se realizan las elecciones por la segunda vuelta presidencial.

Dicha jornada es considerada feriado legal, por lo que se indica el cierre de establecimientos situados en malls y centros comerciales.

El tercer festivo de 2025 corresponde al jueves 25 de diciembre por la Navidad.

Es el último feriado irrenunciable del año, por lo que para ese día se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio con contadas excepciones.