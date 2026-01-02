Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

Desde el 1 de enero, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro comenzó a administrar 43 establecimientos, poniendo fin a la administración municipal directa de la educación en la comuna.

El proceso incluyó a históricos liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, Liceo 1 Javiera Carrera, Liceo de Aplicación y el Internado Nacional Barros Arana, entre otros. En total, 27 mil estudiantes pasaron a quedar bajo la dirección y supervisión técnico-pedagógica del SLEP, junto a 2.068 docentes y 1.361 asistentes de la educación, entre profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, quienes desde enero tienen como nuevo empleador al Servicio Local Santiago Centro.

Según publicó La Tercera, el SLEP hizo un catastro basado en la antigüedad de los establecimientos que administrará desde el próximo año. De este se desprende que 24 de los 43 (55,8%) recintos educacionales públicos de la comuna de Santiago tienen más de 100 años de existencia. Varias escuelas y liceos datan de inicios del siglo XX, e incluso del siglo XIX, aunque hay algunos establecimientos cuyos edificios fueron renovados. Por ejemplo, el Instituto Nacional, si bien fue fundado hace 212 años –en 1813–, su edificio actual data de 1963; es decir, tiene 62 años. O la Escuela República de Haití, que a pesar de haber sido fundada en 1911, su edificio actual tiene apenas tres años.

Además, dentro de los recintos más antiguos se cuentan el Liceo Miguel Luis Amunátegui (134 años), Escuela República del Ecuador (134), Liceo de Aplicación (133), Escuela Irene Frei (129), Escuela Benjamín Vicuña Mackenna (128), Instituto Superior de Comercio (127), Internado Nacional Barros Arana, INBA (123) y la Escuela Fernando Alessandri Rodríguez (120).

Y, más allá de su valor histórico, patrimonial y cultural, la misma antigüedad plantea varios desafíos, por un lado de infraestructura, y por otro, de mantenimiento. No es solo un edificio antiguo a renovar, sino que se deben atacar problemas de conexiones, suelos o accesos.

Desde la municipalidad que encabeza el alcalde Mario Desbordes señalaron que durante el período en que los establecimientos permanecieron bajo la administración municipal, la actual gestión destacó un incremento histórico del aporte municipal a la educación, que prácticamente se triplicó. Mientras en 2021 se destinaban cerca de 8 mil millones de pesos, en 2025 el aporte superó los 24 mil millones, en un contexto marcado por el déficit financiero heredado de la administración anterior, especialmente en el área educacional.

Desafíos municipales y traspaso

Uno de los principales desafíos al asumir la actual administración fue la regularización de los antecedentes administrativos y laborales de docentes y asistentes de la educación, condición clave para asegurar un traspaso ordenado al SLEP. Este trabajo incluyó la actualización de dotaciones por establecimiento y un reordenamiento financiero en la Dirección de Educación, que contempló la revisión y rectificación de rendiciones pendientes ante la Superintendencia de Educación, con el objetivo de reducir la deuda municipal asociada a fondos educativos.

En materia de convivencia escolar y seguridad, la administración municipal aplicó de forma estricta la normativa vigente frente a los hechos de violencia registrados en algunos establecimientos, resguardando el derecho a la educación de las comunidades escolares. En ese contexto, se realizaron más de 25 desalojos por toma de establecimientos educacionales, se instruyeron los debidos procesos administrativos que derivaron en cancelaciones de matrícula y expulsiones, y se presentaron querellas contra personas determinadas. Estas medidas fueron complementadas con la instalación de cámaras de vigilancia remota en el Instituto Nacional, el Liceo Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana.

Asimismo, por instrucción del alcalde Desbordes, se priorizó avanzar en el pago del bono de incentivo al retiro para docentes y asistentes de la educación que habían manifestado su interés en acogerse a este beneficio. Gracias a las gestiones realizadas a nivel ministerial, los profesionales de la educación correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, así como los asistentes de la educación del año 2022, recibieron su bono, constituyendo un hecho inédito hasta ese momento.