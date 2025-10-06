El desafío del SLEP Santiago Centro: 56% de los colegios públicos que administrará desde enero tiene más de 100 años

Una de las grandes demandas de las movilizaciones secundarias que se desarrollaron entre julio y agosto en Santiago y que generaron tensiones de toda índole, incluso política, tenía que ver con la infraestructura de los establecimientos educacionales . Pero el reclamo no es nuevo y, más allá del cuidado que las administraciones les han dado a los colegios, lo cierto es que una de las razones para el deterioro se encuentra en que el 56% de las escuelas y liceos de la comuna de Santiago tiene más de 100 años .

Esa problemática ha intentado ser abordada por distintas administraciones, tanto municipales como de gobierno, y ahora será el turno del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, que a partir del 1 de enero de 2026 se hará cargo de estos recintos de la capital, para algunos de los cuales –siete liceos emblemáticos– se ha preparado un plan especial de infraestructura.

Dicha estrategia, de hecho, fue elaborada conjuntamente entre la Municipalidad de Santiago, el Mineduc y la Dirección de Educación Pública, de la que depende el SLEP santiaguino. Cada institución se comprometió a diversas tareas y algunos trabajos serán iniciados por el municipio que lidera Mario Desbordes, pero las soluciones de más largo plazo serán resorte del servicio Local que lidera Paulina Retamales.

Con eso a la vista, el SLEP hizo un catastro basado en la antigüedad de los establecimientos que administrará desde el próximo año. De este se desprende que 24 de los 43 (55,8%) recintos educacionales públicos de la comuna de Santiago tienen más de 100 años de existencia. Varias escuelas y liceos datan de inicios del siglo XX, e incluso del siglo XIX, aunque hay algunos establecimientos cuyos edificios fueron renovados. Por ejemplo, el Instituto Nacional, si bien fue fundado hace 212 años –en 1813–, su edificio actual data de 1963; es decir, tiene 62 años. O la Escuela República de Haití, que a pesar de haber sido fundada en 1911, su edificio actual tiene apenas tres años.

Además, dentro de los recintos más antiguos se cuentan el Liceo Miguel Luis Amunátegui (134 años), Escuela República del Ecuador (134), Liceo de Aplicación (133), Escuela Irene Frei (129), Escuela Benjamín Vicuña Mackenna (128), Instituto Superior de Comercio (127), Internado Nacional Barros Arana, INBA (123) y la Escuela Fernando Alessandri Rodríguez (120).

ANTIGÜEDAD DE LOS RECINTOS DE SANTIAGO:

Recinto Fun-dación Anti-güedad Edificio actual Anti-güedad Instituto Nacional 1813 212 1963 62 Escuela Cadete Arturo Prat Chacón 1856 169 1987 38 Escuela República de Panamá 1861 164 1915 110 Escuela República de Uruguay 1863 162 1968 57 Liceo Industrial Eliodoro García Zegers 1885 140 1962 63 Escuela República El Líbano 1888 137 2010 15 Escuela Luis Calvo Mackenna 1890 135 1942 83 Liceo Miguel Luis Amunátegui 1891 134 1891 134 Escuela República del Ecuador 1891 134 1891 134 Liceo de Aplicación 1892 133 1892 133 Liceo Javiera Carrera 1894 131 1927 98 Escuela Irene Frei Cid 1896 129 1896 129 Liceo Isaura Dinator 1896 129 1954 71 Escuela Benjamín Vicuña Mackenna 1897 128 1897 128 Instituto Superior de Comercio 1898 127 1898 127 INBA 1902 123 1902 123 Liceo Manuel Barros Borgoño 1902 123 1929 96 Escuela Libertadores de Chile 1903 122 1999 26 Escuela Alessandri Rodríguez 1902 120 1905 120 Escuela República de Alemania 1905 120 1940 85 Escuela República de Haití 1911 114 2022 3 Escuela Salvador Sanfuentes 1920 105 1920 105 Liceo República de Brasil 1920 105 1920 105 Liceo Bicentenario Teresa Prats 1921 104 1921 104 Escuela Provincia de Chiloé 1926 99 1965 60 Escuela Reyes Católicos 1928 97 1928 97 Escuela República de México 1928 97 1963 62 Escuela República de Israel 1928 97 1986 39 Escuela República de Colombia 1929 96 1937 88 Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra (media) 1933 92 2018 7 Escuela Piloto Pardo 1938 87 2010 15 Liceo Darío Salas 1947 78 1963 62 Liceo Confederación Suiza 1956 69 1968 57 Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra (básica) 1958 67 1991 34 Escuela Especial Santiago Apóstol 1960 65 1998 27 Ciudad Santiago de Chile 1965 60 1965 60 Centro de Capacitación Laboral Santiago 1969 56 1969 56 Liceo Humberto Maturana Romesín 1969 56 1969 56 Liceo José de San Martín 1969 56 1977 48 Liceo Herbert Vargas Wallis 1970 55 1970 55 Escuela Juan Sandoval Carrasco 1974 51 1974 51 Liceo Metropolitano de Adultos 1974 51 2012 13 Liceo Gabriel González Videla 1978 47 1978 47

Y, más allá de su valor histórico, patrimonial y cultural, la misma antigüedad plantea los ya mencionados desafíos, por un lado de infraestructura, y por otro, de mantenimiento. No es solo un edificio antiguo a renovar, sino que se deben atacar problemas de conexiones, suelos o accesos.

“Su recuperación requiere inversión sostenida, planificación gradual y coordinación interinstitucional, pero también representa una oportunidad para revalorizar el patrimonio educativo, mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la confianza de las familias en la educación pública de la comuna”, asegura Retamales.

En el SLEP han identificado algunas implicancias debido a la antigüedad, como el deterioro estructural, con edificios que han sobrepasado su vida útil, obsolescencia funcional, riesgos de seguridad, pero al mismo tiempo valor patrimonial.

De hecho, de acuerdo con la información del Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Bienes Nacionales, hay una serie de establecimientos escolares de Santiago que se encuentran declarados Monumento Histórico, Inmueble de Conservación Histórica, o ubicados en Zonas Típicas.

Por ejemplo, dentro de los primeros están el INBA, el Liceo Isaura Dinator o el Liceo de Aplicación.

Planes de infraestructura

Más allá del programa para los siete liceos emblemáticos ya mencionado, y debido a los años de los recintos que recibirá a partir de enero, el SLEP está trabajando en la elaboración de un plan de infraestructura y mantenimiento 2026-2031, que implica una recuperación progresiva.

“Dado el gran volumen de establecimientos, y la magnitud de las intervenciones necesarias que impiden soluciones inmediatas, se requiere un plan gradual, priorizado y con criterios de seguridad y urgencia, para lo cual queremos convocar la participación de las comunidades educativas a través de los Consejos Escolares, para identificar las necesidades más urgentes y priorizar las obras”, cuenta Retamales.

En tal sentido, la directora ejecutiva del Servicio Local señala que el financiamiento que se requiere obliga a gestionar dineros adicionales a los presupuestos regulares. “Los recursos destinados a infraestructura son limitados frente a las necesidades que presentan los establecimientos. Esto nos obliga a gestionar financiamiento adicional, implementar un plan de inversión progresivo y explorar alianzas público-privadas que permitan dar una mejor respuesta a las comunidades educativas”, explica.