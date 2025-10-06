SUSCRÍBETE
Nacional

El desafío del SLEP Santiago Centro: 56% de los colegios públicos que administrará desde enero tiene más de 100 años

Desde el 1 de enero el Servicio Local de Educación Pública pasará a administrar los 43 recintos educacionales de la comuna corazón de la capital, algunos de los cuales son centenarios, con una infraestructura añosa y que, entre otras cosas, fue uno de los argumentos esgrimidos por los estudiantes que se movilizaron durante casi un mes en agosto.

Roberto Gálvez 
Roberto Gálvez
26 Mayo 2022 Entrevista a Maria Alejandra Benavides, nueva rectora del Instituto Nacional Barros Arana (INBA). Foto: Andres Perez Andres Perez

Una de las grandes demandas de las movilizaciones secundarias que se desarrollaron entre julio y agosto en Santiago y que generaron tensiones de toda índole, incluso política, tenía que ver con la infraestructura de los establecimientos educacionales. Pero el reclamo no es nuevo y, más allá del cuidado que las administraciones les han dado a los colegios, lo cierto es que una de las razones para el deterioro se encuentra en que el 56% de las escuelas y liceos de la comuna de Santiago tiene más de 100 años.

Esa problemática ha intentado ser abordada por distintas administraciones, tanto municipales como de gobierno, y ahora será el turno del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, que a partir del 1 de enero de 2026 se hará cargo de estos recintos de la capital, para algunos de los cuales –siete liceos emblemáticos– se ha preparado un plan especial de infraestructura.

Dicha estrategia, de hecho, fue elaborada conjuntamente entre la Municipalidad de Santiago, el Mineduc y la Dirección de Educación Pública, de la que depende el SLEP santiaguino. Cada institución se comprometió a diversas tareas y algunos trabajos serán iniciados por el municipio que lidera Mario Desbordes, pero las soluciones de más largo plazo serán resorte del servicio Local que lidera Paulina Retamales.

Con eso a la vista, el SLEP hizo un catastro basado en la antigüedad de los establecimientos que administrará desde el próximo año. De este se desprende que 24 de los 43 (55,8%) recintos educacionales públicos de la comuna de Santiago tienen más de 100 años de existencia. Varias escuelas y liceos datan de inicios del siglo XX, e incluso del siglo XIX, aunque hay algunos establecimientos cuyos edificios fueron renovados. Por ejemplo, el Instituto Nacional, si bien fue fundado hace 212 años –en 1813–, su edificio actual data de 1963; es decir, tiene 62 años. O la Escuela República de Haití, que a pesar de haber sido fundada en 1911, su edificio actual tiene apenas tres años.

Además, dentro de los recintos más antiguos se cuentan el Liceo Miguel Luis Amunátegui (134 años), Escuela República del Ecuador (134), Liceo de Aplicación (133), Escuela Irene Frei (129), Escuela Benjamín Vicuña Mackenna (128), Instituto Superior de Comercio (127), Internado Nacional Barros Arana, INBA (123) y la Escuela Fernando Alessandri Rodríguez (120).

ANTIGÜEDAD DE LOS RECINTOS DE SANTIAGO:
RecintoFun-daciónAnti-güedadEdificio actualAnti-güedad
Instituto Nacional1813212196362
Escuela Cadete Arturo Prat Chacón1856169198738
Escuela República de Panamá18611641915110
Escuela República de Uruguay1863162196857
Liceo Industrial Eliodoro García Zegers1885140196263
Escuela República El Líbano1888137201015
Escuela Luis Calvo Mackenna1890135194283
Liceo Miguel Luis Amunátegui18911341891134
Escuela República del Ecuador18911341891134
Liceo de Aplicación18921331892133
Liceo Javiera Carrera1894131192798
Escuela Irene Frei Cid18961291896129
Liceo Isaura Dinator1896129195471
Escuela Benjamín Vicuña Mackenna18971281897128
Instituto Superior de Comercio18981271898127
INBA19021231902123
Liceo Manuel Barros Borgoño1902123192996
Escuela Libertadores de Chile1903122199926
Escuela Alessandri Rodríguez19021201905120
Escuela República de Alemania1905120194085
Escuela República de Haití191111420223
Escuela Salvador Sanfuentes19201051920105
Liceo República de Brasil19201051920105
Liceo Bicentenario Teresa Prats19211041921104
Escuela Provincia de Chiloé192699196560
Escuela Reyes Católicos192897192897
Escuela República de México192897196362
Escuela República de Israel192897198639
Escuela República de Colombia192996193788
Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra (media)19339220187
Escuela Piloto Pardo193887201015
Liceo Darío Salas194778196362
Liceo Confederación Suiza195669196857
Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra (básica)195867199134
Escuela Especial Santiago Apóstol196065199827
Ciudad Santiago de Chile196560196560
Centro de Capacitación Laboral Santiago196956196956
Liceo Humberto Maturana Romesín196956196956
Liceo José de San Martín196956197748
Liceo Herbert Vargas Wallis197055197055
Escuela Juan Sandoval Carrasco197451197451
Liceo Metropolitano de Adultos197451201213
Liceo Gabriel González Videla197847197847

Y, más allá de su valor histórico, patrimonial y cultural, la misma antigüedad plantea los ya mencionados desafíos, por un lado de infraestructura, y por otro, de mantenimiento. No es solo un edificio antiguo a renovar, sino que se deben atacar problemas de conexiones, suelos o accesos.

Su recuperación requiere inversión sostenida, planificación gradual y coordinación interinstitucional, pero también representa una oportunidad para revalorizar el patrimonio educativo, mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la confianza de las familias en la educación pública de la comuna”, asegura Retamales.

En el SLEP han identificado algunas implicancias debido a la antigüedad, como el deterioro estructural, con edificios que han sobrepasado su vida útil, obsolescencia funcional, riesgos de seguridad, pero al mismo tiempo valor patrimonial.

De hecho, de acuerdo con la información del Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Bienes Nacionales, hay una serie de establecimientos escolares de Santiago que se encuentran declarados Monumento Histórico, Inmueble de Conservación Histórica, o ubicados en Zonas Típicas.

Por ejemplo, dentro de los primeros están el INBA, el Liceo Isaura Dinator o el Liceo de Aplicación.

Planes de infraestructura

Más allá del programa para los siete liceos emblemáticos ya mencionado, y debido a los años de los recintos que recibirá a partir de enero, el SLEP está trabajando en la elaboración de un plan de infraestructura y mantenimiento 2026-2031, que implica una recuperación progresiva.

“Dado el gran volumen de establecimientos, y la magnitud de las intervenciones necesarias que impiden soluciones inmediatas, se requiere un plan gradual, priorizado y con criterios de seguridad y urgencia, para lo cual queremos convocar la participación de las comunidades educativas a través de los Consejos Escolares, para identificar las necesidades más urgentes y priorizar las obras”, cuenta Retamales.

En tal sentido, la directora ejecutiva del Servicio Local señala que el financiamiento que se requiere obliga a gestionar dineros adicionales a los presupuestos regulares. “Los recursos destinados a infraestructura son limitados frente a las necesidades que presentan los establecimientos. Esto nos obliga a gestionar financiamiento adicional, implementar un plan de inversión progresivo y explorar alianzas público-privadas que permitan dar una mejor respuesta a las comunidades educativas”, explica.

Antes, eso sí, el SLEP se hará cargo de su parte del plan comprometido a raíz de las movilizaciones estudiantiles de este año y que beneficiará al Instituto Nacional y los liceos Manuel Barros Borgoño, Javiera Carrera, de Aplicación, Confederación Suiza, Isaura Dinator, Manuel Barros Borgoño e INBA, que contempla tres fases de intervención: proyectos de emergencia, orientados a responder a necesidades críticas y urgentes que afecten la continuidad del servicio educativo, que se realizará durante el primer semestre de 2026; proyectos de conservación, que aborda la mantención y el mejoramiento de la infraestructura en el mediano plazo y que se diseñará en el segundo semestre de 2026; y proyectos de mantención, que cubre las labores recurrentes y preventivas para mantener la operación de los establecimientos, lo que se desarrollará durante todo 2026.

