Nacional

Santiago apuesta al término de las movilizaciones tras presentar plan de respuesta a petitorios estudiantiles

El municipio capitalino informa haber llegado a un acuerdo con los alumnos para dar respuesta a sus demandas, las que han derivado en cuatro semanas de tomas y manifestaciones. Eso sí, no hubo una firma de compromiso para que estas se detengan.

Roberto Gálvez 
Roberto Gálvez

Tras cuatro semanas exactas de tomas y movilizaciones escolares, en la Municipalidad de Santiago creen estar viendo una salida al conflicto que incluyó un tira y afloja con el Mineduc en búsqueda de responsabilidades y presiones sobre la cartera para que actuara. Así al menos lo informan desde la entidad encabezada por Mario Desbordes (RN), donde aseveran que este viernes sellaron un acuerdo con distintos centros de estudiantes capitalinos para dar respuestas a sus respectivos petitorios a través de un plan elaborado junto al Mineduc y la Dirección de Educación Pública (DEP).

Tras el encuentro con los representantes del Instituto Nacional, Liceo 1, Isaura Dinator, Manuel Barros Borgoño, Liceo de Aplicación e INBA, la directora de Educación Municipal, Pilar Sazo, dijo que están “satisfechos por haber logrado este acuerdo con los estudiantes que nos han planteado en distintas reuniones sus necesidades más apremiantes para poder continuar sus aprendizajes en mejores condiciones”, sumando que era “muy relevante generar una respuesta en conjunto entre el municipio, como sostenedor, y distintas instancias públicas. Es decir, contar con el compromiso y coordinación de diferentes actores nos va a permitir dar continuidad a respuestas que, en algunos casos, son de largo plazo”.

La directora de la DEM hace referencia a que a partir del 1 de enero los 44 establecimientos de la comuna pasarán a ser responsabilidad del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con lo que las soluciones a largo plazo no sólo dependerán del municipio.

La cita de este viernes se realizó en las oficinas de la DEM y participaron la directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales; la Seremi de Educación, la Defensoría de la Niñez y la DEP. Allí se analizaron las solicitudes de los estudiantes y la respuesta ofrecida, que considera proyectos que serán ejecutados por la DEM y otros que llevará adelante el Mineduc o la DEP, “ya sea a través de recursos propios de la municipalidad u otros que han sido gestionados por el alcalde Desbordes con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y la DEP”, según detalla el comunicado.

Dicho plan de infraestructura es el que ya detallaba La Tercera hace algunos días y que incluye intervenir siete establecimientos de la comuna durante 2025 y 2026, cuando los recintos ya pasen a ser administrados por el SLEP.

“Nuestro compromiso es que, pese a que nuestra labor como sostenedores de estos establecimientos se termina el 31 de diciembre, hay una serie de mejoras que podemos realizar a través de la DEM y que se ejecutarán hasta que se concluyan los trabajos. Es decir, aunque la finalización de los proyectos comprometidos supere el plazo que tenemos como sostenedor, será el propio municipio el que los lidere y entregue cuando éstos terminen”, señaló Desbordes al respecto.

Para la ejecución de las iniciativas, añaden desde Santiago, esta misma semana se comenzará a elaborar los documentos para solicitar formalmente los fondos pertenecientes a Conservación de Emergencia.

Con este acuerdo, desde la DEM suponen que los estudiantes evitarán cualquier manifestación, considerando, según señalan en la interna, que se abordaron todos los requerimientos que ellos presentaron, se asignaron responsables, se les explicó cuál sería la fuente de financiamiento y los plazos para cumplir con la concreción de los trabajos y proyectos. Sin embargo, quienes participaron de la cita aseguran que no existió una firma de compromiso para que esto sea así. Es decir, no está asegurado que las movilizaciones no continúen.

Además, el martes de la semana que viene, a las 4 de la tarde, está programa una reunión en el SLEP, donde están convocados los propios estudiantes, la Seremi, la DEP y la DEM, para ahora revisar los proyectos que va a ejecutar el Servicio Local cuando se traspasen los recintos.

