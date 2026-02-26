SUSCRÍBETE
    Jensen Huang tras resultados de Nvidia: “Los mercados se equivocaron sobre la amenaza de la IA”

    Las declaraciones se produjeron luego de que Nvidia informara que sus ingresos del cuarto trimestre fiscal crecieron 73% interanual, hasta los US$ 68.130 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este miércoles que los mercados han malinterpretado el impacto de la inteligencia artificial sobre las empresas de software, horas después de que la compañía publicara un sólido pronóstico de ventas impulsado por la fuerte demanda en IA.

    Creo que los mercados se equivocaron” (“I think the markets got it wrong”), dijo en entrevista con CNBC, rechazando los temores de que los agentes de IA vayan a canibalizar la industria del software empresarial.

    Las declaraciones se produjeron luego de que Nvidia informara que sus ingresos del cuarto trimestre fiscal crecieron 73% interanual, hasta los US$ 68.130 millones, superando las estimaciones de US$ 66.210 millones. Además, la empresa proyectó ingresos por US$ 78.000 millones, más o menos 2%, para el primer trimestre fiscal, por encima de los US$ 72.600 millones previstos por el mercado.

    Frente a la inquietud de los inversionistas —que temen que el auge del gasto en hardware de IA no sea sostenible y esté inflando una posible burbuja— Huang sostuvo que la lectura es equivocada.

    En lo que describió como “contraintuitivo”, aseguró que los agentes de IA no reemplazarán las herramientas de software existentes, sino que las utilizarán.

    “Por eso también decimos que los agentes son usuarios de herramientas”, afirmó en la entrevista con el medio estadounidense.

    Como ejemplo, mencionó el navegador de internet y Microsoft Excel como herramientas que los agentes de IA emplearán.

    “Todas estas herramientas que usamos hoy, ya sea Cadence, Synopsys, ServiceNow o SAP, existen por una razón fundamentalmente válida. Estos agentes de IA serán software inteligente que utilizará estas herramientas en nuestro nombre y nos ayudará a ser más productivos”, señaló.

    Huang fue más allá al destacar que las propias compañías desarrollarán agentes optimizados para sus plataformas.

    “Nadie dará mejor servicio que ServiceNow, y ellos desarrollarán agentes realmente afinados y optimizados para el trabajo que utiliza las herramientas que ya tienen”, sostuvo.

    Y concluyó: “Al final, necesitamos las herramientas para terminar el trabajo y devolver la información de una manera que podamos entender”.

