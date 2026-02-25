Nvidia sorprende con sus resultados y confirma auge de la IA

Nvidia, la empresa con mayor valor bursátil a nivel mundial, volvió a sorprender a los mercados con resultados por sobre lo esperado, confirmando el auge de la IA.

La fabricante de chips reportó que en el cuarto trimestre fiscal 2026, terminado el 31 de enero, tuvo una ganancia ajustada por acción de US$1,62 superando los US$1,53 que proyectaban los analistas de Wall Street.

Las ganancias prácticamente se duplicaron a US$43.000 millones, frente a los US$22.100 millones del cuarto trimestre fiscal 2025.

En tanto, sus ingresos llegaron a un récord US$68.130 millones, también sobre los US$66.200 millones estimados. De este modo las ventas se elevaron en 73% frente a los US$39,3 millones de igual periodo del año anterior.

Más del 90% de los ingresos de Nvidia provinieron de su unidad de data center, en la que están incluidas sus operaciones de IA. El segmento de data center, también tuvo un récord de US$62.314 millones, con un alza de 75% interanual.

Proyecciones

Y sus estimaciones de ingresos para el actual trimestre también fueron mayores a las esperadas. La compañía prevé ventas por US$78.000 millones, frente a los US$72.600 que pronosticaba el mercado.

Al respecto Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, destacó que “resulta notable que esta guía se mantenga tan sólida a pesar de que Nvidia no asume ingresos de computación para data center provenientes de China en su proyección. De cara al futuro, la dirección ha anunciado un cambio contable relevante: a partir del próximo trimestre, las medidas no GAAP incluirán los gastos de compensación basada en acciones. No obstante, la firma sigue proyectando márgenes brutos líderes del 75,0%, respaldados por la rampante demanda de la arquitectura Blackwell”.

Añadió que “este sólido desempeño ha actuado como un impulsador para el sector tecnológico, permitiendo que el Nasdaq subiera un 1,7% tras el cierre y aliviando un poco las dudas recientes sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en IA. En un inicio de 2026 marcado por el escepticismo sobre un posible techo en el gasto de capital (Capex) de las grandes tecnológicas, la guía de ingresos de Nvidia para el próximo trimestre de US$78.000 millones ayuda a disipar los temores de una burbuja inminente”.

Después de conocerse los resultados las acciones de Nvidia subían 3,5% en las operaciones tras el cierre del mercado en Wall Street.