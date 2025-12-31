Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

En el mundo de la tecnología, y particularmente en el de la inteligencia artificial, hay nombres que copan titulares y están en las conversaciones de la gente: OpenAI, Google, Nvidia, Meta.

Sin embargo, en la base de esa pirámide de ese gigantesco negocio se encuentra una empresa que, desde la pequeña localidad de Veldhoven, en Países Bajos, ostenta un monopolio de facto sobre el futuro.

Se trata de ASML Holding N.V., la única compañía en el planeta capaz de fabricar las máquinas de Litografía Ultravioleta Extrema (EUV), esenciales para producir los chips más avanzados de 3 nanómetros o menos.

Sin ASML, la inteligencia artificial que hoy conocemos —incluyendo modelos como Gemini o ChatGPT— simplemente no podría procesarse.

El “pico y pala” de la era digital

Mientras el mercado observa con nerviosismo la valoración de las “Magníficas Siete” (ante los temores en torno a una eventual burbuja), los analistas de Wall Street mantienen su mirada fija en los reportes de Investor Relations de ASML.

La razón es simple: su estatus de monopolio tecnológico.

Como señala un reciente análisis de Bloomberg Technology, “la bonanza de la IA sigue alimentando una demanda sin precedentes por las máquinas de corte avanzado de ASML, convirtiéndola en el termómetro real de la salud de la industria”.

En su último reporte de resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, la compañía reportó ventas netas por US$ 8.100 millones y una utilidad neta de US$ 2.270 millones. Para el cierre del año, la firma proyecta un crecimiento del 15% en sus ventas totales, con un margen bruto cercano al 52%.

“En el lado del mercado, hemos visto un impulso positivo continuo en torno a las inversiones en IA, y también hemos visto que esto se extiende a más clientes”, afirmó el presidente y CEO de la compañía, Christophe Fouquet, en su comunicación oficial a los inversionistas.

Radiografía de un gigante invisible

Fundada en 1984 como una empresa conjunta (joint venture) entre Philips y Advanced Semiconductor Materials International (ASMI), ASML pasó de operar en un modesto cobertizo a emplear a más de 44.000 trabajadores especializados en todo el mundo.

Su estructura de propiedad refleja la importancia estratégica que tiene para el capital global:

Principales Accionistas: Los gigantes del manejo de activos lideran su tabla de capitalización, con BlackRock (7,15%), The Vanguard Group (4,44%) y el fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management (2,24%).

Y quienes invirtieron en ella han sacado más que buenos réditos. Este año, la acción de la empresa ha subido 36% y acumula una rentabilidad de 131% en cinco años.

A diciembre de 2025, ASML tenía una capitalización bursátil de US$ 418.240 millones. Esto la convierte en la 23.ª empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, según datos de companiesmarketcap.com.

La capitalización bursátil (o de mercado) es el valor total de mercado de las acciones en circulación de una empresa que cotiza en bolsa y se utiliza habitualmente para medir el valor de una empresa.

El dilema geopolítico: el precio de ser imprescindible

No todo es crecimiento lineal. Al ser la única proveedora de máquinas EUV, ASML está en el epicentro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

“La IA no solo redefine productividad, también podría llevar a un reordenamiento de las cadenas productivas y alterar el equilibrio de poder global”, dijo en una columna para Pulso, el economista senior de LarrainVial Research, Francisco de la Cerda.

Las restricciones de exportación han sido un tema recurrente en los análisis del The Wall Street Journal y el Financial Times, ya que Washington presiona a La Haya para limitar el acceso de Beijing a esta tecnología.

Según el portal especializado 24/7 Wall St., “ASML es un monopolio efectivo. Sus máquinas son el proceso mediante el cual se producen los chips de próxima generación. En otras palabras, ASML fabrica las máquinas que fabrican los chips que alimentan nuestras vidas”.

De cara a 2026, la compañía prevé que el mercado se mantenga estructuralmente ajustado.

Con la llegada de la nueva generación de máquinas “High-NA EUV”, el costo por unidad superará los US$ 350 millones, un precio que solo gigantes como TSMC, Intel o Samsung pueden pagar, pero que buena parte del mundo terminará usando cada vez que abra una aplicación de IA para hacer una consulta, un cálculo, una traducción o simplemente una foto divertida.