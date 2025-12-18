SUSCRÍBETE POR $1100
    Banco Central advierte que existen riesgos ante el auge de la inteligencia artificial

    El instituto emisor abordó la temática en un recuadro del Informe de Política Monetaria de diciembre titulado “Efectos de la Inteligencia Artificial en la economía global”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Valparaiso, 17 de diciembre 2025 La presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, durante la comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “El auge de la IA está siendo un motor relevante de la actividad y la demanda a nivel global”, es una de la conclusiones que el Banco Central entregó en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre, al analizar ese tema tecnológico en un recuadro titulado “Efectos de la Inteligencia Artificial en la economía global”.

    Según el instituto emisor, ese dinamismo explica parte del aumento en las proyecciones de actividad de los socios comerciales en el escenario central del Ipom, aunque advirtió de “riesgos significativos que, de materializarse, generarían condiciones financieras más restrictivas, menores precios de materias primas —especialmente del cobre— y un menor crecimiento global. El borde inferior del corredor de la TPM (Tasa de Política Monetaria) refleja un escenario de este tipo".

    En su análisis, sostuvo que, en Estados Unidos, desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, el gasto en la construcción de datacenters se ha triplicado. “Por su parte, durante el primer semestre de este año la inversión en equipos de procesamiento de información ha registrado una variación real anual superior al 20%—muy por encima del promedio de 1,2% entre 2015 y 2023″, indicó el BC.

    No obstante, apuntó que “más allá del entusiasmo y las valorizaciones, el desarrollo sostenido de la inteligencia artificial enfrenta desafíos. Destaca la necesidad de transformar los avances tecnológicos en mejoras concretas de productividad que faciliten su adopción por parte de empresas y personas”.

    De hecho, dijo que “encuestas recientes sobre la adopción de IA en el ámbito empresarial sugieren que esta sigue siendo incipiente y se concentra en un grupo acotado de firma”.

    Además, sostuvo que la valoración de los activos financieros y el escenario central de este Ipom incorporan una evolución favorable para la demanda de servicios de IA y la consolidación de la rentabilidad de las inversiones, pero que “la sensibilidad de los precios de activos ante noticias negativas sobre la rentabilidad esperada —con caídas de hasta 10% en acciones específicas en días desfavorables—, refleja la atención del mercado a los riesgos asociados".

