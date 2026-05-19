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    Rendimiento del bono del Tesoro a 30 años de EE.UU. alcanza su mayor nivel en casi dos décadas

    Subía alrededor de 6 puntos base, mientras que el rendimiento del bono japonés marcó máximos históricos. En ese contexto, todas las acciones mundiales se tiñen de rojo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fuerte alza del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense. Brendan McDermid

    El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años subió alrededor de 6 puntos base, hasta 5,198%, su nivel más alto desde julio de 2007, impulsado por el temor de los inversores a una aceleración en las presiones inflacionarias.

    El rendimiento del bono a 10 años, referencia clave para créditos hipotecarios, automotrices y deudas de tarjetas de crédito, avanzó también 6 puntos base, hasta 4,687%, su nivel más elevado desde enero de 2025.

    De acuerdo a CNBC, el bono a 2 años, más sensible a las expectativas de movimientos de tasas de la Reserva Federal (Fed), subió más de 3 puntos base, a 4,135%. Cabe recordar que un punto base equivale a 0,01%, y que los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas.

    El movimiento en las tasas siguió a una serie de reportes difundidos la semana pasada que sugerían un aumento aún más acelerado de las presiones inflacionarias, derivadas fundamentalmente del alza del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente.

    “El mercado de renta fija sigue siendo la variable que más preocupa”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    “Creo que el endurecimiento de las condiciones financieras impulsado por el aumento de las tasas de interés es el principal factor de la reciente ola de ventas», afirmó Jeff Schulze, director de estrategia económica y de mercado de ClearBridge Investments, citado por la agencia Reuters.

    Caen las bolsas

    En ese contexto, las principales bolsas del mundo se inclinaban por las pérdidas precisamente por la expectativa de que hay un endurecimiento de la política monetaria entre los mayores bancos centrales del mundo para enfrentar la creciente inflación.

    El aumento de los rendimientos del bono estaba presionando especialmente a las acciones tecnológicas. El aumento de los rendimientos suele perjudicar a este tipo de empresas, ya que sus valoraciones dependen en gran medida de las expectativas de beneficios futuros, consignó Reuters.

    El encarecimiento del crédito en productos como tarjetas y préstamos hipotecarios podría presionar el gasto de los consumidores, al tiempo que rendimientos más altos podrían frenar el crecimiento económico de largo plazo y poner en tensión las elevadas valuaciones bursátiles.

    Ian Lyngen, jefe de tasas de EE.UU. en BMO, señaló que si el rendimiento a 30 años logra alcanzar 5,25% en las próximas semanas, habría una corrección “más duradera” en las valuaciones de acciones.

    También en Japón

    Pero el tema de los bonos no solo se da en Estados Unidos. Una dinámica similar se observa en Japón, donde el rendimiento del bono a 30 años subió hasta 4,17%, marcando un máximo histórico.

    “En conjunto, ambos movimientos confirman que la presión sobre las tasas largas es un fenómeno global y que los mercados están reajustando sus expectativas frente a un escenario de mayor inflación, crecimiento resiliente y bancos centrales con menos espacio para relajar sus políticas”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB

    Más sobre:MercadosAccionesBonosBono del Tesoro

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