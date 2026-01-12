SUSCRÍBETE POR $1100
    Matriz de Google se una a Nvidia, Microsoft y Apple y logra capitalización bursátil de US$4 billones

    Alphabet se consolida como la segunda empresa más valiosa del mundo.

    Por 
    Andrés Parra
    Empresa matriz de Google supera umbral de capitalización de US$4 billones Annegret Hilse

    Alphabet, la compañía dueña de Google, alcanzó esta mañana una capitalización bursátil de US$4 billones de dólares. Con este logro, se convierte en la cuarta compañía en la historia en superar este umbral, uniéndose a las tecnológicas Nvidia, Microsoft y Apple.

    El hito se produjo después que las acciones de la compañía registraran un alza intradía de hasta un 1,7% en un valor récord de US$334,04.

    El repunte en la valoración de la tecnológica fue catalizado por el anuncio de Apple que seleccionó a Google Gemini como modelo base para potenciar la próxima generación de su asistente virtual, Siri.

    Google Gemini será el modelo base de la próxima generación del asistente virtual Siri. Dado Ruvic

    Esta reacción del mercado se explica por la percepción de una ejecución exitosa de la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet, disipando temores iniciales que la empresa había perdido su ventaja competitiva frente a competidores como OpenAI.

    Aunque el cruce de la barrera de los US$4 billones se dio este lunes, las acciones de Alphabet han ido en aumento desde inicios del año y se elevaron más de un 6% en el último mes. La semana pasada, Alphabet superó a Apple en capitalización de mercado por primera vez desde 2019, posicionándose como la segunda empresa más valiosa del mundo.

    Este cambio se explica por la divergencia en el rendimiento de reciente de ambas acciones. Mientras que Alphabet ha mantenido una tendencia al alza, logrando un crecimiento de 65% durante el 2025, las acciones de Apple y Microsoft han experimentado caídas tras haber superado el umbral de los US$4 billones el año pasado.

