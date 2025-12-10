Claudio Alvarado asoma como el favorito para la Segpres en un eventual gobierno de Kast

En el auditorio de Televisión Nacional (TVN) los vieron conversando por varios minutos. El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, este martes estuvo sentado junto al exministro Claudio Alvarado (UDI) mientras veían el último debate presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta de este domingo.

Quienes supieron de ese intercambio transmiten que ambos no solo comentaron los pormenores del encuentro televisivo y desempeño de las cartas presidenciales, sino que también aprovecharon de conversar sobre el eventual gobierno de Kast, en caso de que sea quien se imponga.

Y es que en el comando de Kast es un secreto a voces que Alvarado se perfila como el favorito del republicano para asumir en el equipo ministerial de una posible administración. Pero no en cualquier área, sino una conocida para el gremialista: la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Por lo mismo, en el equipo del candidato le extendieron la invitación para que estuviera cerca de Kast durante el debate. Ya había concurrido previamente al cara a cara que realizó Archi la semana pasada.

Aunque en el equipo de Kast transmiten que no hay nada cerrado -que eso se hará después del 14 de diciembre en caso de que ganen el balotaje, como esperan que ocurra-, lo cierto es que reconocen que el UDI corre con ventaja.

Su tránsito en favor del republicano

Kast y Alvarado mantienen una buena relación hace años. Se conocieron en el Congreso siendo diputados y compartieron por tres períodos legislativos. Además, encabezaron la bancada de diputados UDI, como jefe y subjefe, respectivamente.

Si bien a inicios de año Alvarado fue parte de un grupo “senior” que se reunía con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cada miércoles a la hora de almuerzo con el fin de asesorar a la candidata, lo cierto es que esa instancia -de la que también eran parte el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN), el exministro Segpres y de Interior Gonzalo Blumel (Evópoli), el empresario agrónomo y doctor en economía de Stanford César Barros, la exasesora política de Sebastián Piñera Fernanda Otero y el extimonel UDI Ernesto Silva- nunca logró cuajar y terminó por diluirse tras los sucesivos ajustes a la estructura de campaña.

Así, el exsubsecretario se fue distanciando de la campaña de la exalcaldesa de Providencia tras varias negativas a dar un apoyo explícito a Kast si este pasaba a segunda vuelta, como terminó ocurriendo.

Por el malestar que fue generando esa postura de Matthei, Alvarado decidió dar señales indirectas en favor de Kast, en dos columnas de opinión que publicó en el medio digital Ex-Ante.

La primera fue el 8 de octubre de este año, en la que cuestionó que no comprometiera su respaldo para el balotaje. “Cuando desde la candidatura de Evelyn Matthei se señala públicamente que José Antonio Kast es “extremo”, que no se puede garantizar su apoyo a él en una eventual segunda vuelta, y que su gobierno sería un “retroceso”, y además se complementa con mensajes que en ese gobierno habría menos paz social, creo, se comete un profundo error político. Deslegitimar a Kast con argumentos que provienen directamente del manual de la izquierda solo fractura a nuestro sector. Ese discurso debilita el mensaje y la identidad de una derecha que necesita convicción y no calculadora”.

Luego -el 2 de noviembre, previo a la primera vuelta- señaló que “para evitar la celebración del gobierno en primera vuelta, votar con pragmatismo es la contribución que se puede hacer para facilitar el cambio de rumbo que Chile necesita y evitar desde ya la repetición de los mismos errores bajo nuevas excusas. Concentrar esfuerzos en la candidatura más competitiva no es un gesto de resignación, sino de responsabilidad”. Esto, en un contexto en que Kast se posicionaba como el favorito en todos los sondeos de opinión, lo que fue leído como un llamado a votar por el republicano, aunque nunca lo dijo explícitamente.

Que surja el nombre de Alvarado para la Segpres se ha dado de forma natural en el comando de Kast. No solo fue subsecretario de la cartera durante los primeros cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera, sino que también se repitió ese cargo en la primera etapa de su segunda administración acompañando a Gonzalo Blumel, quien -al inicio- fue el titular de la Segpres.

Alvarado tuvo un rol clave en cerrar el acuerdo constitucional en 2019, en pleno estallido social, proceso en el que estuvieron en contra los republicanos. Además, alcanzó a ser ministro de la Segpres entre el 4 de junio y el 28 de julio de 2020. Sin embargo, abandonó la cartera tras la aprobación del primer retiro previsional, ya que con Blumel no lograron alinear a los parlamentarios de derecha para rechazar la iniciativa que fue fuertemente resistida por Sebastián Piñera.

Si bien en esa ocasión el fallecido expresidente no quería remover a Alvarado, él decidió irse para que Blumel no pagara los costos políticos solo.

Así, en caso de llegar a la Segpres, esta sería la revancha de Alvarado. Aunque el Congreso ha ido cambiando, el UDI sabe cómo manejarse en esa área.

¿Kaiser al comité político?

En el equipo de Kast han estado trabajando en los últimos días en lo que denominan como la instalación de un eventual gobierno. Si bien no quieren caer en triunfalismos, han estado analizando los criterios de la conformación del gabinete y los más de 3 mil cargos de exclusiva confianza que deben nombrar.

En ese grupo están el propio Squella, Sebastián Figueroa, Alejandro Irarrázabal y Cristián Valenzuela, principalmente.

Por lo pronto, dentro de los temas zanjados es que desde el día uno apostarán por la integración de los partidos de derecha en el equipo ministerial. Así, está decidido que habrá figuras de Chile Vamos. En el caso de Demócratas y libertarios esto se dará, dicen, en la medida en que esos partidos acepten sumarse.

La intención de Squella, afirman en la derecha, es conformar un comité político de partidos a partir del 15 de diciembre con el objetivo de ir zanjando algunos de los nombres que estarían disponibles.

En el caso de la colectividad fundada por Johannes Kaiser, están a la espera del balotaje para iniciar las negociaciones formales con los republicanos. Hasta ahora, el libertario ha dicho que para ellos es clave lo programático y que está dispuesto a asumir en un gabinete si esas condiciones se cumplen.

Sobre su integración al equipo ministerial, Squella dijo este miércoles -en Desde la redacción, de La Tercera- que “primero tienen que tomar la decisión. Johannes tiene muchos atributos, es una persona que en cualquier equipo, me tocó trabajar muy cerca de él cuando era parte de nuestra bancada, tiene una mirada y muy reforzada con su candidatura presidencial en todas las áreas del Estado. Así que yo me lo imagino perfectamente colaborando en distintos temas”.