Un comité político de partidos: el plan de Kast a partir del 15-D

Ha estado entre Santiago y Valparaíso. Desde el comando de José Antonio Kast hasta el Congreso. Y es que por estos días, el senador electo y presidente de los republicanos, Arturo Squella, no solo está preparando su aterrizaje en la sede legislativa, sino que también ha estado conversando con dirigentes de distintos sectores políticos, pero sobre todo con los de su sector.

Según fuentes republicanas y de Chile Vamos, Kast no quiere improvisar y, por lo mismo, está alistando todo el diseño en caso de que gane la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, como han pronosticado la mayoría de las encuestas conocidas hasta antes de la veda.

En el comando del republicano en los últimos días han estado trabajando en el plan que denominan de “instalación”.

Así como durante la primera vuelta presidencial se formó con antelación un equipo a cargo del balotaje, esta vez hay un grupo encargado del proceso de aterrizaje a La Moneda.

Tal como publicó La Tercera el sábado pasado, Alejandro Irarrázabal, Sebastián Figueroa, Carmen Soza, Cristián Valenzuela y Squella, entre otros, están trabajando en la búsqueda de nombres para los más de tres mil cargos de confianza, que incluyen ministerios y subsecretarías.

En ellos recayó la labor inicial de hacer perfiles de lo que buscan para cada cargo, tarea que -afirman- está finalizando y, por lo mismo, a partir del 15 de diciembre iniciarán una nueva etapa. Según fuentes republicanas, dentro del “plan de instalación” ya está conversado que deben dar señales desde el primer día tras los resultados.

Una de ellas, transmiten las mismas versiones, es anunciar un comité político de los partidos de derecha , que sea integrado por los republicanos, Chile Vamos, Demócratas, socialcristianos y libertarios.

La idea es que sea “institucional”, es decir, que lo integren los presidentes de cada colectividad o alguien designado por ellos. El objetivo es que sea en esa instancia que se zanjen nombres para algunos cargos de la eventual futura administración y que se reciban sugerencias para los puestos de mayor relevancia, como ministerios, ya que ese trabajo está avanzando para algunas carteras como Hacienda e Interior , pero lo mantienen bajo completo hermetismo.

Dentro de los puestos que son relevantes para Kast -además del propio gabinete-, están las divisiones jurídicas y el encargado de protocolo. Ahí, recalcan en republicanos, no pueden cometerse errores en las designaciones.

En el partido buscan que las otras colectividades se sientan integradas desde el primer momento y evitar lo que consideran fue un error en un inicio por parte del Frente Amplio de excluir de la primera línea al Socialismo Democrático. Por lo mismo, buscan que en el equipo ministerial eso se note y que haya equilibrios en la distribución de puestos, pero sobre todo considerando la experiencia de cada sector.

De hecho, públicamente, Squella ya les envió esa señal a los partidos de derecha.

Hace unos días, el futuro senador indicó que “nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darles seguridad a los chilenos y de reactivar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast”. Además, planteó que es necesaria una coordinación entre todos y dejó abierta la opción a una eventual coalición de gobierno.

Ese mismo mensaje lo ha reforzado en los últimos días a los principales dirigentes del sector, quienes también iniciaron la búsqueda de sus figuras para presentar como opciones.

Eso sí, en republicanos están en alerta tras los dichos del excandidato presidencial y líder de los libertarios, Johannes Kaiser, quien esta semana condicionó su incorporación a un eventual gobierno de Kast.

“Si nos dicen a todo que no, vamos a ser una oposición constructiva, expectante, muy cariñosa y de vez en cuando molesta”, dijo el libertario en entrevista con CNN Chile.

Durante esta semana, Squella conversó con Kaiser. El excandidato libertario le transmitió que están a la espera del balotaje para fijar posiciones sobre cuáles serán las materias que pondrán como mínimos para sumarse.

De todas formas, en el partido fundado por Kast esperan que se terminen incorporando al comité político y que Kaiser esté en un eventual gabinete.

De hecho, transmiten que si bien su hermana Vanessa Kaiser salió electa como senadora -lo que sería un impedimento para Johannes asumir en el gobierno debido al estándar autoimpuesto por republicanos de que no haya familiares en distintos cargos públicos-, lo cierto es que recalcan que hay consenso en que, en ese caso, harán una excepción, porque se trata de un líder de un partido y exabanderado.

Un caso distinto es el del timonel de RN, Rodrigo Galilea. Pese a que su partido lo empuja como un nombre para el gobierno, en republicanos descartan que pueda formar parte de un equipo ministerial, pues tanto él como Kast consideran que sería una relación incómoda para ambos, debido a que son consuegros.

Incluso, el propio Galilea públicamente lo planteó así: “El hecho de ser familiares me hace mirar con mucha distancia una posibilidad como esa. Prefiero aportar desde mi rol como expresidente del partido en la comisión política y en otras instancias partidarias”.

En paralelo, el equipo que prepara la posible llegada a La Moneda revisó los tiempos de instalación de gobiernos anteriores y concluyó que la conformación del gabinete suele anunciarse en la última semana de enero. Por eso mismo, se han autoimpuesto no pasarse de ese plazo. Eso sí, algunas carteras podrían quedar en suspenso hasta marzo, como una suerte de “segunda ola” de nombramientos.

De todas formas, hay cargos, como el equipo político y económico, que algunos creen que pueden anunciarse antes para dar señales tempranas de gobernabilidad. De hecho, para esos puestos el trabajo ya está avanzando y circulan varios nombres. Por ejemplo, para Hacienda son dos los que corren con ventaja, según publicó Pulso: Jorge Quiroz y José Luis Daza.

Esto, con el objetivo de que luego sean esos mismos rostros o equipos los que puedan ir anunciando las primeras medidas programáticas en el marco del plan “desafío 90” para los primeros días de gobierno.

En el comando, además, ya están planeando la logística electoral para el 14-D. Lo más probable, dicen, es que Kast espere los resultados en algún hotel de Santiago para que puedan estar presentes todas las fuerzas políticas que lo apoyan. En cuanto al cierre de campaña de la Región Metropolitana harán algo acotado, no masivo como el Movistar Arena que realizaron previo a la primera vuelta.