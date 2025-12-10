VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    El timonel de republicanos, incluso, no descartó la opción de que el líder libertario sea parte del comité político si Kast vence a Jara el domingo y es electo Presidente de la República.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el senador electo y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la posible conformación del gabinete de José Antonio Kast si se impone a Jeannette Jara en el balotaje este domingo 14 de diciembre y es electo Presidente de la República.

    En concreto, el líder republicano fue inquirido por la posibilidad de que el actual diputado, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, se integre al eventual gobierno de Kast.

    “Pero por supuesto, si el tema primero es pasar la elección y hay que ganar la elección el domingo y para eso tenemos que cuidar cada una de las mesas”, respondió.

    -¿En qué parte del gabinete lo ve a Johannes Kaiser?

    Ante esa consulta, retrucó: “Johannes tiene muchos atributos, es una persona que en cualquier equipo, bueno, me tocó trabajar muy cerca de él cuando era parte de nuestra bancada, tiene una mirada y muy reforzada con su candidatura presidencial en todas las áreas del Estado, así que yo me lo imagino perfectamente colaborando en distintos temas”.

    Luego, al ser requerido si eso incluye ser parte del comité político, Squella dijo: “Puede ser”.

    “Ahora, tú lo metes a temas económicos y se maneja muy bien también. En fin, aquí lo vamos a enredar. Primero la elección, después vamos a hablar con los partidos para ver cómo seguimos adelante”, remarcó.

    El presidente de republicano, además, apuntó que “le podemos decir con tranquilidad a todos los chilenos de que eso que en algún minuto soñamos algunos años atrás, de que todo el abanico que defendió a Chile de esa propuesta refundacional y que sacamos con éxito el plebiscito del 4 de septiembre (de 2022), está respaldando hoy día José Antonio Kast y están disponibles para avanzar y corregir las cosas que tanto daño nos están haciendo hoy día”.

    Eso sí, bajó las expectativas de igualar el porcentaje que obtuvo la opción Rechazo en ese proceso constitucional, que alcanzó el 62%. “No, yo creo que es mucho. Son elecciones relativamente distintas, hay que ver qué rol jugó el nulo en esa época versus ahora. Es un ejercicio que no he hecho, yo creo que no, creo que eso es demasiado. Pero fantástico si es que no es en el margen la diferencia y te da alguna distinción un poquito más holgada, fantástico y bienvenido sea”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:PresidencialesJosé Antonio KastJohannes KaiserArturo SquellaDesde La Redacción

