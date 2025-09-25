La nueva guardia republicana de Kast: el elenco de mujeres que el presidenciable busca destacar

Este miércoles el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, llegó al seminario “Propuestas para Chile 2026-2030″, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) acompañado de un elenco femenino.

Son cuatro mujeres que han empezado a destacar como colaboradoras de la campaña y que el abanderado presidencial ha buscado relevar en sus actividades públicas.

Se trata de l a directora ejecutiva de Ideas Republicanas y jefa del programa de gobierno, Carmen Soza; la subdirectora del movimiento Acción Republicana, María Jesús Wulf; la expresidenta del Consejo Constitucional e integrante del equipo de seguridad de Kast, Beatriz Hevia, y la integrante del equipo comunicaciones del abanderado Mara Sedini.

Ellas cuatro se suman a los roles que juegan la esposa del candidato, Pía Adriasola; su jefa de gabinete, Carolina Araya, y la secretaria general del partido, Ruth Hurtado.

En Clapes, Kast evidenció su interés por darles visibilidad. “Como ven, estoy muy bien acompañado”, dijo Kast en el punto de prensa.

No fue la única mención al grupo de mujeres que lo acompañaba. En su intervención durante el foro dijo que “a mí me toca exponer, pero detrás de esto hay mucho trabajo”. “(Por ejemplo), está la directora ejecutiva de nuestro centro de estudios, Carmen Soza, que dirige un gran equipo”, añadió.

La visibilidad que el mismo candidato le ha querido dar a este grupo de mujeres es una novedad respecto a su campaña presidencial de 2021. En aquella elección, según análisis de la agencia de Big Data Unholster, a Kast le fue mejor en la primera vuelta entre votantes hombres que entre mujeres.

En una etapa inicial de esa campaña Kast había propuesto eliminar el Ministerio de la Mujer, pero luego se retractó . “Nosotros planteamos muy mal lo que queríamos hacer, porque queríamos un Estado más pequeño, austero y eficiente, con un gran brazo social, y pensábamos que fusionar ministerios era una buena idea para tener más recursos, menos políticos…, dijimos que fue un error, pedí perdón y hoy día no solamente vamos a mantener el Ministerio de la Mujer sino que lo vamos a reforzar”, comentó Kast en una entrevista con Mario Kreutzberger en diciembre de 2021.

Pese al giro, según Unholster, las mujeres menores de 50 años fueron decisivas en la victoria de Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese año, tras analizar los datos electorales difundidos por el Servicio Electoral (Servel).

La guardiana

Ahora, particularmente Soza se ha transformado en una de las principales figuras en el comando del fundador de los republicanos.

En la colectividad algunos la califican derechamente como la “guardiana del programa”, ya que -fiel a su estilo más reservado- es quien ha asumido toda la coordinación del plan de gobierno de Kast.

Santiago 25 de agosto 2025. El candidato presidencial José Antonio Kast junto al presidente del Partido Republicano, presenta el Plan Desafío 90. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Fuera de las actividades en las que acompaña al candidato, en todo caso, no ha asumido un rol público. De hecho, en estos meses solamente ha dado una entrevista y solo ha intervenido en una ocasión en los puntos de prensa del abanderado. Ello ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando se anunció la incorporación del exconstituyente Bernardo Fontaine al comando, específicamente en la elaboración de medidas para los primeros tres meses en La Moneda.

“En el programa de gobierno están plasmadas todas las medidas que buscamos implementar que son las más urgentes (...), en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico y empleo, y también esos desafíos que tenemos en materia social”, dijo en esa ocasión.

Que casi no intervenga públicamente, sin embargo, no es una sorpresa. Según explican fuentes en el partido, Soza siempre ha cultivado un bajo perfil para dedicarse exclusivamente a los temas más técnicos. Así, en Ideas Republicanas ha preparado una serie de insumos para los parlamentarios, candidatos y otras autoridades de la colectividad.

Abogada de la Universidad Católica, donde fue cercana al movimiento gremialista, tras egresar ingresó a la Fundación Jaime Guzmán y posteriormente trabajó en las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera, en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, respectivamente.

Junto a Soza, Wulf también es de las figuras del partido que se han involucrado directamente en la elaboración del programa. En la colectividad, incluso, algunos le asocian directamente el plan para enfrentar la crisis de natalidad, que Kast presentó en abril de este año.

Socióloga de la Universidad Católica, apenas terminó la carrera empezó a trabajar con el republicano por medio de la Fundación Influyamos, donde fue parte del equipo que elaboró la encuesta “Habla Chile”, que hasta el día de hoy es implementada. Una vez fundado el partido y tras dos años fuera del país, Wulf dio el paso natural al movimiento Acción Republicana.

Por otra parte, de las cuatro escuderas de Kast, Hevia es quizás la figura más pública. Tras presidir el segundo fallido proceso constitucional, la apuesta de la colectividad era que se transformara en uno de los referentes de los republicanos. Por ello no fue una sorpresa que asumiera un papel en el comando.

21/09/2023 PROCESO CONSTITUCIONAL. EN LA FOTO, AL CENTRO ANTONIO BARCHIESI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En la tienda aseguran que Hevia es una fiel representante del corazón del proyecto político del partido, ya que lleva trabajando en el partido al menos desde 2017, en la primera aventura presidencial de Kast.

Por estos meses la exconsejera constitucional ha colaborado directamente en el equipo que ha preparado las propuestas en materia de seguridad y, tal como Soza y Wulf, ha acompañado a Kast en gran parte de sus actividades de campaña.

Por ejemplo, no solo estuvo en el lanzamiento que realizó en Antofagasta, sino también lo ha acompañado en encuentros de carácter más técnico, con gremios y otro tipo de organizaciones. Así lo hizo a principios de agosto en la reunión de Kast con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

La influencer Mara Sedini, en tanto, fue una de las últimas incorporaciones del candidato. Fue presentada de sorpresa el pasado 10 septiembre en el marco del primer debate presidencial televisado y de ahí en adelante se ha transformado en una de las voceras de la campaña.

10 Septiembre 2025 Los candidatos a las elecciones presidenciales Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Eduardo Artes, Harold Mayne Nicholls, José Antonio Kast y Marco Enríquez Ominami llegan al debate organizado por Chilevisión. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Sedini ya cuenta con varias apariciones en entrevista en distintos medios de comunicación; por ejemplo, tan solo unos días después de ser presentada, en entrevista con T13 Radio, se refirió a la polémica por los bots en redes sociales.

“Es una niñería (...). Este escándalo ha sido un intento de atacar a José Antonio Kast”, afirmó.

Hace unos días, en el marco de la gira nacional del candidato republicano, también abrió el acto de Kast en Puerto Montt.

Antes de arribar al comando, Sedini se desempeñó como directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso (FPP), cargo que mantendrá en pausa mientras dure la campaña. Es actriz, cantante y panelista habitual en Sin Filtros y Radio Agricultura. Según explican en el partido, llegó específicamente con el objetivo de reforzar el equipo comunicacional y a coordinar eventuales vocerías.