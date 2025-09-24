SUSCRÍBETE
Política

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Cerca de dos horas duró la participación del candidato republicano en el seminario organizado por Clapes UC. Allí abordó la crisis de seguridad, el estallido social y la situación migratoria en nuestro país. Además, lanzó duros dardos contra dos de sus contendores: Eduardo Artés y Jeannette Jara. Finalmente reprochó la forma en que fue nominada la candidatura de Bachelet a la ONU.

Helen Mora 
Helen Mora
Foto: Prensa de José Antonio Kast

La mañana de este miércoles, el candidato presidencial de los republicanos y los socialcristianos, José Antonio Kast, participó del seminario “Propuestas para Chile 2026-2030″ organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC).

A eso de las 09.25 de esta jornada, el republicano se encontraba sobre el podio listo para comenzar su alocución. Luego respondió preguntas, por lo que su participación se extendió por cerca de dos horas.

El abanderado comenzó su discurso abordando la ola de manifestaciones que se vivieron en Chile a partir de octubre de 2019, acusó que las marchas de ese periodo “violento” apuntaban al “populismo” más que a la “razón”.

“Era una batalla campal en la calle, en las redes sociales y también era una batalla campal en la televisión. Para algunos, un estallido social. Para otros, un estallido de vandalismo, de delincuencia desatada. Lo único que tenemos claro todos hoy día, es que el daño que nos causaron fue enorme”, acotó.

Dicho eso, saltó a la crisis de seguridad: "Vivimos un Chile inseguro, donde muchos chilenos están encerrados en sus casas, y los delincuentes ocupando los espacios públicos. Lo increíble es que hay ciertas autoridades que nos dicen que está todo normal".

“Se creó el Ministerio de Seguridad (...) los invito a ver quienes fueron nombrados como jefes de las distintas unidades y se van a sorprender por el currículum y la experiencia que tienen en el combate al crimen organizado”, dijo y luego agregó: “Yo reconozco los conocimientos del señor ministro (Luis Cordero), pero sus conocimientos iban por el área administrativa, no iban por el área del combate al crimen organizado, y los datos están”.

Ataque a Jara y advertencia a Artés

No fue sorpresa que el republicano utilizara este espacio para lanzar un nuevo dardo contra su contendora del PC, Jeannette Jara, y es que no es primera vez que lo hace.

En esta ocasión reprochó su gestión al mando del Ministerio del Trabajo. “Ahí tenemos a la candidata del gobierno. El legado de este gobierno va a ser el desempleo. Ella no va a ser recordada como la ministra del Trabajo, va a ser recordada como la ministra del desempleo”, afirmó.

Minutos más tarde, respondió -nuevamente- a la arremetida de su contendor independiente Eduardo Artés en su contra. El profesor señaló hace unos días que "(la calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar".

Foto: Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Frente a eso, Kast contestó con una advertencia: "Yo no tengo problema en que se manifieste, pero la calle que se tome se va a ir preso. Yo no tengo problema en que el profesor Artés no me salude nunca, no me ha saludado nunca, que me mire feo, que grite en la calle, que vaya con un megáfono, que se pare todos los días delante de la universidad a sacar firma, lo encuentro admirable, de una perseverancia infinita, pero el día que arroje una piedra o la bomba molotov, le va a caer todo el peso de la ley encima“.

Nominación de Bachelet a la ONU

Ayer, desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric concretó el patrocinio a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

Kast fue consultado sobre si en su eventual gobierno apoyaría la candidatura de la exmandataria. El republicano contestó: “Yo lo que no haría es darme gustitos como el Presidente Boric, porque el Presidente Boric podría haber hecho lo mismo y podría haber hecho una consulta previa”.

“Hoy día hay una elección presidencial. Habría sido bueno el Presidente de la República viendo que hay ocho candidatos, nos hubiese invitado a un cafecito y nos hubiese preguntado qué nos parece. Él se manda solo en relaciones internacionales”, reprochó.

Sobre la candidatura de Bachelet, señaló que se va a pronunciar en cuanto se dé el caso. “Primero tengo que ganar”, acotó.

Dicho eso, aseguró que estaría dispuesto a reunirse con la exmandataria siempre y cuando lo inviten.

“No voy a golpearle la puerta como lo han hecho otros candidatos, personas que han denostado públicamente, porque yo podría hacer una arqueología tuitera y ver qué opinaba el señor Presidente del año 2011 de la presidenta Bachelet y te sorprendería”, añadió.

Requerido por su opinión personal de Bachelet, dijo: “Personal no la conozco, como Presidenta fue un desastre”.

“Miren los índices y miren cuándo Chile empezó a caer en temas económicos, en temas tributarios ,en temas educacionales”, concluyó Kast.

