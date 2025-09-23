Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

En su último discurso ante las Naciones Unidas, en la 80a. Asamblea General en Nueva York, este martes el Presidente Gabriel Boric anunció que Chile nominará a la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo.

El gesto del Mandatario a la expresidenta estuvo precedido por una reunión privada que ambos -además del canciller Alberto van Klaveren- sostuvieron la noche de este lunes, tras el arribo de Boric y su delegación a Estados Unidos.

Otro hecho significativo se dio esta mañana, cuando la expresidenta entró al plenario como parte de la delegación de Jefe de Estado para participar de la apertura de la Asamblea General. Ahí atrajo la atención de la mayoría de los líderes internacionales presentes, tanto que varios se acercaron a saludarla e incluso a pedirle una foto. Ese fue el caso del embajador de Palestina en la ONU, Riyad Mansour, quien hace unos meses llegó a llorar ante sus pares de Nueva York por la delicada situación que se vive en Gaza.

En el Ejecutivo habían transmitido que habría un guiño de Boric a Bachelet en el discurso y que la duda estaba solo en qué tan explícita será la señal que enviaría el Presidente. Esas dudas se fueron disipando durante la jornada, es especial en un almuerzo que tuvo el canciller Van Klaveren y la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez, con la delegación chilena.

Quienes fueron parte de la instancia, señalaron que el mensaje entregado por las autoridades daban cuentan de lo que horas después fue confirmado por Boric ante el plenario de la ONU. Reafirmado, por los apoyos y gestos internacionales que ha recibido la expresidenta.

Desde Chile, además, el Jefe de Estado se embarcó bajo la presión oficialista por un gesto a la exjefa de Estado PS, y por otra parte, las dudas de los presidenciables de oposición de apoyar públicamente o no la opción de la exmandataria.

Boric por Bachelet

El anuncio de Boric para la nominación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU llegó en la parte final de su alocución. Esto, dado que el actual líder del organismo, António Guterres, concluye su mandato el 31 de diciembre de 2026 y, a estas alturas, comienzan a surgir los nombres de quienes podrían sucederlo.

“Quiero decirles que el equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación”, dijo el Presidente.

En esa misma línea apuntó que “enfrentar el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas, en donde nunca un secretario general ha sido mujer, es también un tema pendiente. 80 años de historia sin que una mujer haya sido la secretaria general de las Naciones Unidas. La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado”.

Y luego lanzó: “Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas , que además nos está acompañando en esta sesión”.

“Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización. Ha sido Jefa de Estado de Chile en dos ocasiones, por cierto, la primera mujer”, remarcó.

Además, destacó que “fue también ministra de Salud y de Defensa, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”.

“En tiempos de fragmentación y desconfianza, tengo la convicción y sé que esto es compartido en mi país, que Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes, de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las soluciones y la defensa de los principios. Con su liderazgo, las Naciones Unidas podrán recuperar credibilidad, eficacia y propósito frente a los desafíos de nuestro tiempo, trabajando, por cierto, sobre el legado de Antonio Guterres, que me consta, ha dado lo mejor de sí por la dignidad de la humanidad toda desde esta institución”, recalcó.

Finalmente, dijo: “Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero”.

El camino de Bachelet

El patrocinio de Bachelet en la ONU fue el desenlace natural de una extensa carrera diplomática en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al igual que los otros posibles candidatos que cargan con un vasto repertorio de servicio en Nueva York. En 2018, al terminar su segundo mandato presidencial, se convirtió en la séptima comisionada de los Derechos Humanos, cargo que mantuvo por cinco años.

Esta fue solo una de las huellas de Bachelet en la ONU. En 2011 fue nombrada la primera directora de ONU Mujeres, división encargada de promover los derechos de las mujeres y niñas a nivel mundial. Además, fue presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, asociación presente en 192 países. Fuera de su carrera en el organismo, la médico cirujana ha liderado distintas instancias internacionales, entre ellas, programas a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La idea de que la expresidenta asumiera la postulación a la Secretaría General de la ONU viene rondando con fuerza desde hace un tiempo. Incluso, se barajó como una de las razones para restarse de la carrera presidencial 2026. Con la participación de Boric en su última Asamblea General el oficialismo activó las gestiones para que el Mandatario diera un gesto en respaldo a la candidatura, lo que finalmente se concretó.

La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ha sido una de las principales voces que abogó por su postulación. Hace unos días declaró a La Tercera que Bachelet “tiene una trayectoria a nivel nacional y en la propia ONU, que son condiciones que la habilitan para poder estar presente en esta nueva fase de poder ser la primera secretaria general de la ONU”.