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    Política

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    “Me duelen en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, lamentó la exalcaldesa de Providencia.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La excandidata presidencial Evelyn Matthei se sumó a las críticas contra el alza del combustible, anunciada por el gobierno de José Antonio Kast.

    El aumento de tarifas -que se hará efectivo este jueves- desencadenó una serie de críticas del mundo político y gremial. De hecho, dos exabanderados presidenciales -Jeannette Jara (PC) y Franco Parisi (PDG)- expresaron también sus reparos.

    A través de su cuenta de X, la también exalcaldesa de Providencia lanzó: “Me duelen en el alma las medidas”.

    “El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, agregó.

    En esa línea, propuso: “Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”.

    “Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”, cerró la exjefa comunal.

    Más sobre:Evelyn MattheiJosé Antonio KastAlzaCombustibles

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