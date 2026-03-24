Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei se sumó a las críticas contra el alza del combustible, anunciada por el gobierno de José Antonio Kast.

El aumento de tarifas -que se hará efectivo este jueves- desencadenó una serie de críticas del mundo político y gremial. De hecho, dos exabanderados presidenciales -Jeannette Jara (PC) y Franco Parisi (PDG)- expresaron también sus reparos.

A través de su cuenta de X, la también exalcaldesa de Providencia lanzó: “Me duelen en el alma las medidas”.

“El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, agregó.

En esa línea, propuso: “Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”.

“Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”, cerró la exjefa comunal.