“Recibimos el gobierno sin plata” y “no es justo que pague la clase media”: las reacciones parlamentarias al alza histórica de las bencinas

Luego de que el gobierno de José Antonio Kast anunciara que enfrentará la escalada del precio internacional del petróleo con un aumento histórico del precio de las bencinas y el diésel en Chile -que vendrá junto a un paquete de medidas paliativas-, parlamentarios de todo el espectro político salieron a comentar la polémica decisión.

Cabe recordar que la noche de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que a partir de este jueves se registrara un alza de $370 por litro en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel.

Paralelamente, para amortiguar el alza, desde el Ejecutivo indicaron medidas como congelar las tarifas del transporte público del Sistema Red (ex-Transantiago) hasta el 31 de diciembre; retrotraer el precio de la parafina a niveles de febrero este año y mantenerlo hasta fines de septiembre; una subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses, además de una nueva línea de financiamiento de Banco Estado para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electromovilidad, entre otras iniciativas.

Al respecto, el diputado Nelson Venegas (PS) fustigó la medida, al señalar que el ministro Quiroz muestra “indolencia” con el anuncio, para agregar que el secretario de Estado “lamentablemente no es capaz de dar una solución que favorezca de mejor manera a las familias chilenas que no solo verán que aumenta el precio del combustible, sino que de toda su canasta familiar”.

En contraste, desde Renovación Nacional (RN), el diputado Francisco Orrego culpó del alza a lo realizado por el pasado gobierno de Gabriel Boric.

“La situación fiscal es grave. Recibimos el gobierno sin plata. El gobierno anterior se gastó todos los ahorros de los chilenos. Manotazo de 2.400 millones de dólares al FEES y 3.500 millones de dólares a Corfo. Tenemos 2 opciones: mentirle a los chilenos y ocultar información, o decir la verdad y transparentar las difíciles medidas que se están adoptando”, sostuvo.

Por su parte, el diputado PDG Fabián Ossandón, calificó como “brutal el alza de los combustibles”, y señaló que “la clase media y los trabajadores, una vez más, ajustándose el cinturón para sostener el país. No es justo”.

Ante, esto, aseguró que “vamos a evaluar el impacto de estas medidas y a fiscalizar que se traduzcan en un alivio real en el precio final”.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Erich Grohs lamentó el impacto que tendrá la medida en la clase media, pero al igual que Orrego, responsabilizó a la administración pasada.

“Este es un tremendo golpe al bolsillo de las familias. Esto es consecuencia de las decisiones que dejó el gobierno del expresidente Boric junto a sus asesores económicos, y hoy más que nunca se hace necesario hablarle con la verdad a la ciudadanía”.

Asimismo, planteó que “creemos que reducir el IVA a los combustibles cuando superen ciertos niveles es una medida urgente y necesaria para aliviar a la clase media y a quienes dependen día a día de su vehículo para trabajar”.

En tanto, el diputado independiente Hotuiti Teao dijo considerar que “las medidas son en general una respuesta adecuada, pero que todavía pueden ser perfeccionadas en el trámite legislativo”.

Al respecto, relevó que “cuidaremos que, en lo posible, estas modificaciones no impacten en el bolsillo de la familias más necesitadas y más vulnerables de nuestro país, y por eso valoramos que se congela la tarifa del transporte público y se genera en medidas espejo para las regiones”.

Asimismo, destacó la necesidad de considerar el impacto que el alza del petróleo tendrá en los sectores productivos y de transporte, y aseguró que “en esto pondremos especial atención en la discusión legislativa”.

Por su parte, la diputada PDG Lilian Betancurt indicó que “Chile no está pasando por su mejor momento, y una vez más son las familias las que terminan pagando los errores y la falta de previsión. No es aceptable seguir cargando con más costos a quienes ya hacen enormes esfuerzos. Aquí se necesita urgencia, medidas concretas y decisiones valientes para frenar este golpe al bolsillo, aliviar a la ciudadanía y poner de verdad a las personas en el centro de las decisiones”.

A su vez, el diputado socialista César Valenzuela, calificó la medida del gobierno como un “golpe brutal al bolsillo de los chilenos”.

“Es incomprensible que mientras anuncia rebajar el impuesto a los más ricos, castiga de esta forma a la clase media y a los sectores de menores ingresos”, relevó.

Mientras, el diputado Gustavo Gatica (Ind.-PC) criticó la “falta de liderazgo” del actual gobierno para enfrentar la contingencia.

“Gobernar no es traspasarle el costo a la gente. Es anticipar, gestionar y amortiguar las crisis. Subir la bencina de golpe no es conducción, es falta de liderazgo”, sostuvo.