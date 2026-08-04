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    Julio deja lluvias por sobre lo normal en varias zonas del país y Meteorología advierte que agosto seguirá con precipitaciones

    Los casos más notorios se concentran en Pichoy, Caldera, La Serena y Combarbalá, donde la precipitación acumulada durante julio de 2026 pasó directamente al primer lugar de sus respectivos registros históricos.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 17 de julio de 2026. Fuertes lluvias en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Las lluvias registradas durante julio marcaron un hito en distintas zonas del país, de acuerdo con el monitoreo climático que reveló este martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). El organismo destacó que cuatro de las 12 estaciones marcaron al pasado mes como uno de los más lluviosos de las últimas décadas debido a la intensidad de varios sistemas frontales.

    Desde Meteorología calificaron el periodo como un escenario particularmente lluvioso para la zona central y centro-sur del país. De hecho, la DMC proyecta que esta tendencia podría continuar durante agosto, con precipitaciones por sobre lo normal en un amplio tramo del territorio nacional.

    Los casos más notorios de precipitación acumulada se concentran en las estaciones Pichoy, Caldera, La Serena y Combarbalá, donde el agua caída durante julio pasó directamente al primer lugar de sus respectivas series históricas.

    El registro de la estación Pichoy, en la Región de Los Ríos, la cual cuenta con datos desde 1966, señaló que se acumularon 683,3 mm durante julio, cifra que no solo ubicó a 2026 en el primer lugar histórico, sino que superó ampliamente el anterior máximo: los 591 mm registrados en 1978. Más atrás aparecen los 576,8 mm de 1969, los 504,2 mm de 2008 y los 475,4 mm de 2015.

    En la Región de Los Lagos, la estación Canal Bajo, en Osorno, también se ubicó entre los cinco julios más lluviosos de su serie, con 330,2 mm, correspondientes al tercer lugar histórico. El récord continúa en manos de 1969, con 641,8 mm, seguido por 1978, con 420,9 mm. Los registros de 1970 y 1968 completan los primeros lugares, con 306,0 y 305,1 mm, respectivamente.

    Los registros de la zona central

    La estación Rodelillo, en la Región de Valparaíso, acumuló 327,3 mm en julio, cifra que la ubicó en el quinto lugar histórico. El récord para esa estación, con datos desde 1975, corresponde a 1984, con 612 mm. Le siguen 2001, con 528,2 mm; 1987, con 494,2 mm; y 1975, con 411,2 mm.

    En la misma región, la estación ubicada en Santo Domingo registró 238,6 mm, posicionándose igualmente como la quinta más lluviosa. El primer puesto corresponde a 1987, con 460 mm, mientras que 1984, 1977 y 2001 completan los cuatro primeros lugares.

    En Juan Fernández, en tanto, los 239,6 mm acumulados durante julio dejaron a 2026 en el cuarto lugar histórico. La estación registra datos desde 1950 y su máximo corresponde a 1982, con 326 mm.

    La Región Metropolitana también aparece en el listado. En la estación Eulogio Sánchez, julio de 2026 acumuló 198,8 mm, cifra que se ubicó en el tercer lugar histórico. El registro máximo corresponde a 1987, con 253,9 mm, seguido por 1978, con 236,8 mm.

    En Rancagua, Región de O’Higgins, los 136,9 mm registrados durante julio dejaron a 2026 en el quinto lugar histórico. El máximo de la serie, que comienza en 1950, corresponde a 1956, con 211,9 mm.

    Lluvias históricas en el norte

    El fenómeno no se limitó a la zona centro-sur. El balance de la DMC muestra registros particularmente altos para julio también en el norte del país.

    En Caldera, Región de Atacama, se acumularon 38,1 mm, suficientes para convertir a julio de 2026 en el más lluvioso de los registros, que comienzan en 2005. El anterior máximo era de 34,3 mm, en 2022.

    En la Región de Coquimbo, la estación La Florida, en La Serena, alcanzó 200,2 mm, también estableciendo un nuevo récord histórico para julio. La cifra superó los 176,7 mm registrados en 1984 y los 170,5 mm de 1987.

    Un comportamiento similar se observó en L. Samuel Román Rojas, en Combarbalá, donde los 285,5 mm acumulados en julio de 2026 constituyeron el máximo de la serie, superando ampliamente los 181,6 mm de 2022.

    En cambio, en San Felipe, Escuela Agrícola, los 189,7 mm de este año se ubicaron en el segundo lugar histórico. El récord permanece en 1987, con 339,3 mm. Y en Faro Punta Ángeles, Valparaíso, los 251,6 mm de 2026 dejaron al mes en el cuarto lugar, detrás de los registros de 1984, 1987 y 1977.

    Agosto lluvioso

    De acuerdo con la DMC, el trimestre de agosto-septiembre-octubre 2026 registrará precipitaciones sobre lo normal en gran parte de la zona central y centro-sur. La señal más lluviosa comenzaría en el sector sur de la Región de Atacama y la Región de Coquimbo, extendiéndose hasta Los Ríos. Esto significa que los acumulados trimestrales más probables se ubicarían por encima del periodo climatológico de referencia 1991-2020.

    La proyección subestacional para agosto muestra una señal favorable para las precipitaciones entre la Región de Coquimbo y parte del centro-sur del país. Según el organismo, la mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal se concentra en localidades como Combarbalá, Los Vilos, La Ligua, Los Andes, Quillota, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Valdivia y Osorno.

    Más sobre:DMCMeteorologíaPrecipitacionesLluviasAgosto

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