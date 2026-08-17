Los chilenos siguen invirtiendo en las grandes compañías tecnológicas

A pesar de la volatilidad que ha vivido durante el 2026, el Nasdaq, índice que agrupa a las compañías tecnológicas de EEUU., renta 19%, por sobre el 13,7% del S&P500.

Las alertas que surgieron a inicios de año respecto de una eventual burbuja en las valorizaciones de las compañías tecnológicas no ha alejado a los inversionistas, aunque muchos han optado por la cautela.

En lo que va del ejercicio, Nvidia, la compañía diseñadora de procesadores clave para el desarrollo de la IC, salta 20,7%, lejos aún del 38,9% del 2025, pero a una distancia sideral del 171,1% de 2024.

Por su parte, Amazon se empina 13,79%, Apple sube un 12,53%, Microsoft un 2,44%, Alphabet -a matriz de Google- un 9,48%, mientras que Meta pierde 10,64% y Tesla un 23,89%.

Según David Cosoi, CEO de la app de inversiones Zesty, en general, los inversionistas tienden a -en promedio- a “perseguir retornos, por lo que posterior al mal desempeño relativo de algunos segmentos de tecnología como las 7 Magníficas, hoy hay menos apetito por estas compañías. Dicho eso, en medio del boom de inteligencia artificial y con la ausencia de un claro ganador en los proveedores a cliente final, los retornos se han desplazado a otros segmentos de la cadena de suministro de este tipo de servicios”.

“Las empresas de memorias, chips y otros componentes de la infraestructura han capturado la demanda de los inversionistas a nivel global, con altos niveles de volatilidad y retornos sobre normales, al menos por ahora”, señala.

Ejemplo de ello es la norteamericana Micron, que en el año acumula un enorme salto de 240,44%. La compañía produce chips de memoria y almacenamiento de datos para computadoras, teléfonos, automóviles y centros de datos.

Según Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, pese a las advertencias sobre una posible burbuja y a la corrección reciente del sector, “no se observa una salida estructural de los inversionistas chilenos desde la tecnología, sino una mayor selectividad y disposición a aprovechar las caídas. Nvidia, por ejemplo, se ha mantenido durante todo el año entre las diez acciones más compradas, mientras que los ETF ligados al Nasdaq continúan concentrando interés, lo que sugiere que la tesis de crecimiento de la inteligencia artificial sigue pesando más que el temor a una corrección de corto plazo”.

Según datos de la compañía, en los últimos 30 días las cinco acciones más demandadas por sus clientes chilenos son Nvidia, Microsoft, SpaceX, Pfizer y Apple, mientras que en el mismo periodo de 2025 eran Tesla, Nvidia, AMD, Google y Apple.

En el caso de SpaceX, la acción pierde 13% en el año, y cotiza actualmente en US$140. El 12 de junio la firma - controlada por Elon Musk- concretó la IPO con un precio de apertura de US$135 y recaudó US$74.999,9 millones, convirtiéndose en la mayor IPO en la historia.

A juicio de Santos la conducta de los inversionistas tiene cierta lógica, porque las dudas actuales se concentran principalmente en las valoraciones, el enorme gasto de capital y el retorno efectivo de las inversiones en IA, “factores que llevaron al Nasdaq 100 a caer más de 10% desde sus máximos y al índice de semiconductores a perder alrededor de una cuarta parte de su valor desde junio”.

“Sin embargo, la recuperación posterior de varias acciones de chips muestra que una parte importante del mercado interpreta la caída como un ajuste de expectativas más que como un deterioro de la demanda por IA. Por ahora, el comportamiento del inversionista chileno parece haber cambiado más en la forma de asumir riesgo que en su preferencia sectorial, con mayor atención al precio de entrada, pero manteniendo exposición a las compañías líderes y a índices tecnológicos diversificados”, sostiene.

El segundo trimestre

Los resultados de las compañías del sector han mostrado resultados dispares. Mientras Microsoft informó ingresos trimestrales por US$90.010 millones frente a los US$87.620 millones previstos, con un crecieron de 18% versus el trimestre anterior, Meta – matriz de Instagram y WhatsApp- informó ingresos por US$60.800 millones versus los US$60.170 millones que se esperaban.

Por su parte, Apple superó las expectativas del mercado en utilidades, ingresos y venta de iPhone, pero decepcionó con la proyección que entregó para el trimestre en curso. La compañía anticipó un crecimiento de ingresos de entre 9% y 11%, por debajo del 12% que esperaban los analistas.

En el caso de Tesla, las ganancias por acción en el segundo trimestre llegaron a US$0,33 frente a los US$0,51 que se esperaban, mientras que los ingresos de la firma se ubicaron en US$28.240 millones frente a los US$25.710 millones que proyectaba el mercado durante la segunda parte del año.

Los resultados para el segundo trimestre de Nvidia serán publicados el próximo 26 de agosto, fecha que el mercado seguirá de cerca pues el balance de la compañía determina las expectativas respecto de las proyecciones para el sector de la IA.