Las Olimpiadas del Seguro que tienen a BNP Paribas Cardif en racha ganadora desde 2015

Las Olimpiadas del Seguro que cada año reúne a 3 mil deportistas y que tiene a BNP Paribas en racha ganadora desde 2015

Todos los años, desde 1999, la Asociación de Aseguradores de Chile (Aach) organiza las Olimpiadas del Seguro, un evento deportivo donde participan 3 mil trabajadores de las compañías de seguros asociadas al gremio, que buscan quedarse con la copa de la competencia.

El evento partió este mes y finalizará en octubre, pero el cierre oficial será el 5 de noviembre, donde se premia a los ganadores de las distintas disciplinas y se entrega la Copa Olimpiadas del Seguro a la compañía que obtiene el mayor puntaje acumulado del año.

Y en la última década ha habido un ganador indiscutible: la compañía de seguros BNP Paribas Cardif está invicta desde 2015. Como el torneo no se realizó en 2020 y 2021 producto de la pandemia, en realidad encadena nueve competencias consecutivas adjudicándose el primer lugar.

Ahora buscará quedarse con el podio por décima edición consecutiva, pero para ello deberá enfrentarse al resto de la industria y sacar el mayor puntaje en una serie de competencias que incluyen atletismo, juegos de salón, pádel, bowling, karting, tenis, voleibol, futbolito, natación, y tenis de mesa.

“El futbolito es tradicionalmente una de las disciplinas que concentra mayor participación y convocatoria. Este año reúne a 64 equipos entre sus tres categorías: 38 en todo competidor, 24 en senior y 20 en damas”, cuenta el gremio.

Pero también hay otras “disciplinas que generan mucha expectación entre los participantes y sus compañeros, como bowling y karting. En general, cada competencia tiene sus propios seguidores, que acompañan y apoyan a sus representantes durante las distintas jornadas”.

El año pasado BNP Paribas Cardif se quedó con el primer lugar de las olimpiadas con 15.300 puntos. Le siguió BCI Seguros Generales con 14.900 puntos, y en el tercer lugar se ubicó HDI Seguros con 14.300 puntos. El cuarto puesto, en tanto, se lo adjudicó Consorcio Seguros con 13.400 puntos.

Antes de que iniciara la racha ganadora de BNP en 2015, la Copa fue obtenida por Penta Vida en 2008 y 2009; Bice Vida en 2010; Consorcio en 2011; y Aseguradora Magallanes en 2012, 2013 y 2014.

“La última competencia deportiva de las Olimpiadas del Seguro 2026 está programada para el 24 de octubre, con la jornada final de tenis de mesa”, comenta el gremio. Antes de eso, se realizará la final de atletismo el 25 de julio; juegos de salón el 22 de agosto; pádel el 5 de septiembre; bowling el 29 de septiembre; karting el 3 de octubre; tenis el 3 de octubre; voleibol el 7 de octubre; futbolito el 8 de octubre; natación el 17 de octubre. Esta programación podría variar por lluvias.

La Asociación de Aseguradores afirma que uno de los sellos de estas Olimpiadas “es el ambiente que se genera en cada jornada. Las compañías organizan sus barras y muchas cuentan con sus propios corpóreos o mascotas, que se han convertido en parte de las Olimpiadas. Además de animar las competencias, ayudan a reforzar la identidad de cada compañía y aportan al ambiente de pertenencia y sana competencia”.