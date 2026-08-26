Aniversario del “Rechazo”: UDI busca impulso para formar coalición y reestablecer quórum para reformas constitucionales

El 3 de septiembre, a las 18:30 horas, la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en Suecia 286, será un punto de encuentro para la conmemoración del triunfo del “Rechazo” en el plebiscito de 2022. Ahí se realizará un ciclo de actualidad llamado Formar y transformar, organizado por las Nuevas Generaciones de la colectividad.

El evento tendrá como invitados a los diputados Constanza Hube, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, además de la actual directora de la División de la Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Katerine Montealegre. Los cuatro tienen en común que fueron convencionales constituyentes.

A cuatro años del referéndum, el 4 de septiembre es una fecha de importancia simbólica para el partido y el resto de la derecha. En la UDI defienden la idea de que el 62% que estuvo por el “Rechazo” en ese referéndum es también el que, en buena parte, se inclina por respaldar el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Por lo mismo, sugieren, dar una señal de unidad y amplitud a través de este hito es relevante.

En ese sentido, el diputado Cretton comentó que “el plebiscito 4 del septiembre es el hito que logró articular a todas las fuerzas políticas que hoy le dan sustento al gobierno del Presidente Kast. El gran desafío es que esa energía no quede simplemente como reacción a una mal propuesta de constitución, sino darle conducción para darle un ciclo de estabilidad a Chile que nos permita salir del estancamiento”.

“El gran desafío político es traducir eso en una coalición política que tenga metas y objetivos comunes”, concluyó Cretton, quien, además, es vicepresidente de la UDI.

28-05-2026 EDUARDO CRETTON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

La colectividad se ha caracterizado por ser la que más activamente ha instado a construir una coalición política que agrupe a los partidos que hoy están detrás del gobierno de Kast. A contrapelo de algunas figuras del Partido Republicano y Renovación Nacional, que se alejan de la posibilidad de avanzar en un pacto.

Por su parte, la diputada Hube afirmó que “el 4 de septiembre no fue solamente el rechazo a un texto constitucional, sino también un punto de inflexión frente al ciclo de inestabilidad que comenzó en octubre de 2019. Quienes estuvimos por el ‘Rechazo’ entendimos que Chile necesitaba recuperar el respeto por sus instituciones, el orden y las certezas”.

Y añadió: “Cuatro años después, tenemos una oportunidad para consolidar políticamente ese espacio y demostrar que esa unidad no respondió únicamente a una emergencia constitucional. Hay bases suficientes para construir una coalición que proyecte hacia el futuro lo que millones de chilenos defendieron ese día”.

Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

Al margen de la construcción de una coalición política, los exconstituyentes avanzan en otra arremetida que cobra un sentido especial en el marco de los cuatro años del plebiscito: modificar los quórum para reformar la Constitución.

Hube, Cretton y Neumann, junto a otros parlamentarios de la UDI, presentaron una reforma para restablecer el quórum de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio para las reformas constitucionales en general, y de dos tercios para las modificaciones a los capítulos especialmente protegidos. Buscan reemplazar el actual quórum uniforme de cuatro séptimos, establecido en 2022, en la antesala del referéndum.

“Proteger nuestro orden constitucional con los quórum que corresponden no solo entrega mayor certeza y estabilidad a nuestro Estado de derecho. También permite dar un cierre institucional y simbólico a un oscuro período de inestabilidad que comenzó en octubre de 2019. Chile necesita volver a entender que la Constitución no puede depender de mayorías circunstanciales, sino de acuerdos amplios capaces de perdurar en el tiempo”, sostuvo el diputado Neumann.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Este proyecto fue ingresado la semana pasada, y los diputados pretenden que sea abordado en la Cámara tras la presente semana distrital, por lo que coincidiría con el aniversario del “Rechazo”.