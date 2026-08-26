SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Aniversario del “Rechazo”: UDI busca impulso para formar coalición y reestablecer quórum para reformas constitucionales

    Los exconvencionales (y actuales diputados) del partido apuestan por consolidar políticamente el 62% que rechazó la propuesta de la Convención Constitucional hace cuatro años. "Hay bases suficientes para construir una coalición que proyecte hacia el futuro lo que millones de chilenos defendieron ese día", sostiene Hube.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Adherentes de la opcion Rechazo festejan en el centro de Vina del Mar. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El 3 de septiembre, a las 18:30 horas, la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en Suecia 286, será un punto de encuentro para la conmemoración del triunfo del “Rechazo” en el plebiscito de 2022. Ahí se realizará un ciclo de actualidad llamado Formar y transformar, organizado por las Nuevas Generaciones de la colectividad.

    El evento tendrá como invitados a los diputados Constanza Hube, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, además de la actual directora de la División de la Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Katerine Montealegre. Los cuatro tienen en común que fueron convencionales constituyentes.

    A cuatro años del referéndum, el 4 de septiembre es una fecha de importancia simbólica para el partido y el resto de la derecha. En la UDI defienden la idea de que el 62% que estuvo por el “Rechazo” en ese referéndum es también el que, en buena parte, se inclina por respaldar el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Por lo mismo, sugieren, dar una señal de unidad y amplitud a través de este hito es relevante.

    En ese sentido, el diputado Cretton comentó que “el plebiscito 4 del septiembre es el hito que logró articular a todas las fuerzas políticas que hoy le dan sustento al gobierno del Presidente Kast. El gran desafío es que esa energía no quede simplemente como reacción a una mal propuesta de constitución, sino darle conducción para darle un ciclo de estabilidad a Chile que nos permita salir del estancamiento”.

    El gran desafío político es traducir eso en una coalición política que tenga metas y objetivos comunes”, concluyó Cretton, quien, además, es vicepresidente de la UDI.

    28-05-2026 EDUARDO CRETTON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La colectividad se ha caracterizado por ser la que más activamente ha instado a construir una coalición política que agrupe a los partidos que hoy están detrás del gobierno de Kast. A contrapelo de algunas figuras del Partido Republicano y Renovación Nacional, que se alejan de la posibilidad de avanzar en un pacto.

    Por su parte, la diputada Hube afirmó que “el 4 de septiembre no fue solamente el rechazo a un texto constitucional, sino también un punto de inflexión frente al ciclo de inestabilidad que comenzó en octubre de 2019. Quienes estuvimos por el ‘Rechazo’ entendimos que Chile necesitaba recuperar el respeto por sus instituciones, el orden y las certezas”.

    Y añadió: “Cuatro años después, tenemos una oportunidad para consolidar políticamente ese espacio y demostrar que esa unidad no respondió únicamente a una emergencia constitucional. Hay bases suficientes para construir una coalición que proyecte hacia el futuro lo que millones de chilenos defendieron ese día”.

    Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    Al margen de la construcción de una coalición política, los exconstituyentes avanzan en otra arremetida que cobra un sentido especial en el marco de los cuatro años del plebiscito: modificar los quórum para reformar la Constitución.

    Hube, Cretton y Neumann, junto a otros parlamentarios de la UDI, presentaron una reforma para restablecer el quórum de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio para las reformas constitucionales en general, y de dos tercios para las modificaciones a los capítulos especialmente protegidos. Buscan reemplazar el actual quórum uniforme de cuatro séptimos, establecido en 2022, en la antesala del referéndum.

    “Proteger nuestro orden constitucional con los quórum que corresponden no solo entrega mayor certeza y estabilidad a nuestro Estado de derecho. También permite dar un cierre institucional y simbólico a un oscuro período de inestabilidad que comenzó en octubre de 2019. Chile necesita volver a entender que la Constitución no puede depender de mayorías circunstanciales, sino de acuerdos amplios capaces de perdurar en el tiempo”, sostuvo el diputado Neumann.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este proyecto fue ingresado la semana pasada, y los diputados pretenden que sea abordado en la Cámara tras la presente semana distrital, por lo que coincidiría con el aniversario del “Rechazo”.

    Más sobre:UDIRechazoPlebiscito4 de septiembrePolíticaConvención Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI indaga violento homicidio de mujer en Pichidegua: principal sospechoso es el yerno de la víctima

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Emisores de Valores

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Lo más leído

    1.
    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    2.
    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    3.
    El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

    El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

    4.
    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    5.
    Pavez por traspié en Plan Cancerbero: “Gendarmería va a ejercer todos los recursos para asegurar el reglamento carcelario”

    Pavez por traspié en Plan Cancerbero: “Gendarmería va a ejercer todos los recursos para asegurar el reglamento carcelario”

    6.
    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género
    Chile

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores
    Negocios

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte
    El Deportivo

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares
    Mundo

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón