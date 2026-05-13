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    Política

    Kast destaca Metro como “obra de Estado” y hace alusión al estallido: “No se puede destruir lo que sirve a tantas personas”

    El Jefe de Estado participó del hito constructivo del encuentro de túneles de la Línea 7, en la futura estación ubicada en Isidora Goyenechea con Vitacura.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast.

    El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles del hito constructivo del encuentro de túneles de la Línea 7 de Metro, ocasión en la que hizo alusión a la quema de estaciones en el estallido social de 2019.

    La actividad se realizó bajo tierra, en la que será la futura estación ubicada en Avenida Isidora Goyenechea con Avenida Vitacura.

    El Mandatario partió compartiendo su experiencia personal y la de su familia con la empresa de transporte subterráneo.

    “Chile ha generado una cultura del metro, que en algunos momentos se ha interrumpido, pero nosotros tenemos ese deber, esa obligación, de que esa cultura del metro, que a mí me tocó conocerlo por los años 70. Uno se sentía orgulloso, a uno lo traían del campo a andar en metro. Nosotros trajimos a nuestros hijos también a usar el metro, porque cuando uno es de campo, no se imagina que hay un tren que anda bajo tierra. Y eso es impresionante”, dijo.

    Luego, el Jefe de Estado entregó una reflexión sobre lo ocurrido en 2019, cuando varias estaciones de Metro fueron vandalizadas.

    “Es nuestra responsabilidad es cuidarlo. Que nunca más tengamos que lamentar lo que tanto ha costado construir. Uno no puede destruir lo que le sirve a tantas personas. Y eso tiene que ser algo que nos marque fuego. Esto es una obra para la gente más humilde, más necesitada. Y este lugar es muy simbólico, porque es el lugar de encuentro, no solamente del Metro, es un lugar de encuentro del teleférico, del Metro, pero también de personas”, recalcó.

    Kast, además, destacó a Metro como una obra de Estado, que va más allá de los gobiernos de turno.

    “Esta no es una obra de gobierno. Esta es una obra de Estado. Esta línea la soñó primero el Presidente Piñera, pero después la implementó la Presidenta Bachelet, después vino el Presidente Piñera, el Presidente Boric. Nosotros estamos de paso. Pero lo que ustedes construyeron queda (dijo a los funcionarios del tren subterráneo). Por eso es una obra de Estado. Nadie se puede atribuir una obra como esta para un gobierno”, señaló.

    Más sobre:José Antonio KastMetroEstallido socialMichelle BacheletSebastián PiñeraGabriel Boric

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