“Dejé de lado los postres”: La estricta dieta de Yasmani Acosta para recuperar su peso y enfocarse en el oro olímpico

Yasmani Acosta goza de un año sabático, como el mismo lo define. Con 37 años recién cumplidos, el medallista de plata en París 2024 proyecta el último ciclo olímpico de su carrera, con la meta fija en despedirse con un oro en la lucha grecorromana.

“Es un año sabático en el cual ya estoy retomando la forma, poquito a poco, porque, bueno, dejarlo todo para última hora es difícil. Así que lo más cercano que tengo de competencia es a fin de año, que son los Juegos Bolivarianos, pero en 2026 comienzo fuerte, yendo a torneos importantes y ya mirando los Juegos Olímpicos”, establece.

Una de los temas más difíciles de este año de descanso tiene relación con la alimentación. “Cuesta bastante. De hecho, subí mucho de peso. Aproveché todos los asados, todas las invitaciones que me hicieron. Crecí mucho en todo, en grasa, masa muscular. En todo subí”, sostiene el deportista nacido en Cuba, quien estima que subió más de 30 kilos.

Eso sí, no se arrepiente de nada. “Fui feliz compartiendo, pero ahora ya estoy enfocado en lo que viene. Tengo un equipo de nutrición al lado y vamos a mejorar. Tendré mucha más masa muscular que antes, así que voy a tener un mejor rendimiento a largo plazo”, sostiene.

“Proporcionalmente a mi estatura, y al peso corporal que yo generalmente tengo, no está mal, pero sí tengo que aprovechar que también subí masa muscular, entonces, cuando bajo, si bajo poco a poco, y quiero más grasa, voy a caer con mucho más músculo que antes. Así que el rendimiento debe de ser mucho mejor”, detalla.

En ese sentido, su dieta ha ido cambiando. “Lo que hago ahora es revisar más la proteína y la ensalada, a pesar de que no soy muy bueno en eso, pero ahora la estoy comiendo mucho más. Dejé de lado los postres y los carbohidratos. Lo bueno es que con los entrenamientos automáticamente empiezo a bajar rápido de peso”, afirma.

En esa misma línea, la fuerza de voluntad es algo que ha podido controlar muy bien. “Cuesta más al principio. A veces me tomo un vaso de proteína y puedo controlar la ansiedad y me mantiene muscularmente bien”, complementa.

En el ámbito más lúdico, Yasmani recuerda sus pasatiempos en esta etapa sabática. “Lo primero que hice fue compartir más con los amigos, porque lo hago poco por las competencias, compartí con mi polola, que me aguanta todo este tiempo fuera del país. Realmente aproveché el tiempo perdido, vi series, jugué hartos videojuegos”.

Sobre esto último cuenta que juega LOL, Call of Duty, San Andreas y Mortal Kombat. En este último se identifica con un personaje en especial. “El que más me gusta es Sub-Zero, así que ahí los dejo congelados a todos”, responde.

Complejo problema

Dentro de las complejidas que el subcampeón olímpico ha debido enfrentar a lo largo de su estadía en Chile es la falta de competidores. “No tener un partner es una dificultad muy grande. En Chile es muy difícil buscar a alguien que haga lucha de mi peso, que tenga mi fuerza... Muchas veces corro con la desventaja de prepararme tres, cuatro meses cuando mis rivales se preparan 10 meses, principalmente los rivales de Europa, donde ellos tienen partner de entrenamiento y compiten más que yo, porque la mayoría de los torneos son ahí en Europa”, lamenta

“Yo voy con mucha desventaja, entonces es complicado porque todos los ojos están arriba de uno, así como si ganas o pierdes, de la forma que gana, de la forma que pierda, es mucha responsabilidad la que uno tiene, ¿entiendes? Y yo tampoco coopero porque yo más encima me comprometo más todavía, yo siempre me comprometo, y lo hago como estrategia para probarme generar más presión y no aflojar, Y dar el máximo siempre", cuenta.

Yasmani Acosta sueña con instalar colegios deportivos en el país. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

Esta situación la describe de una particular manera que refleja su presente. “Yo necesito a alguien para entrenar. Muchas veces me aburro porque voy al gimnasio, entreno con niños que pesan menos que yo. Entonces, termino lanzando un muñeco. El problema es que mis rivales no lanzan muñecos, luchan con personas, y eso es lo que más me preocupa de cara a las competencias que tenga y a los Juegos Olímpicos, que será mi retiro. Y yo quiero ir con todo y darlo todo”, manifiesta.

Los planes futuros

El año pasado, el medallista olímpico revelaba a El Deportivo su gran legado, a través de un plan de colegios deportivos para las niñas y niños del país.

“Tengo todo escrito, el proyecto lo he aterrizado un poco más. Aún no he hablado todavía con autoridades, que son los que pueden hacer grandes cosas reales. Pero el sueño mío sigue intacto. Quiero que eso se logre de alguna forma u otra. Creo que la medalla no tiene ningún sentido, ningún valor, si esto no se llega a ser, porque este logro no solamente puede quedarse en mí; este logro tiene que llegar a todas las nuevas generaciones del país, y que se abran más puertas en el deporte en Chile”, afirma.

“No me voy a rendir, y voy a darlo todo para que se dé. Ojalá se pueda lograr, solamente basta con que una región confíe, creo que el resto se va a ir sumando poco a poco. Tengo varias empresas y privados que sé que van a estar sí o sí. Créeme que sí se puede, sé que se puede hacer”, añade.

Recientemente, Yasmani fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte. “Me gané un premio que de verdad que valoro mucho. Es muy importante, creo que soy el primer chileno nacionalizado. Sé que es difícil por los protocolos, quizás, no sé, por la índole, y lo valoro por la trayectoria que lleva el deporte chileno de dar un premio de esta magnitud”, dice.

En ese sentido, en el último tiempo hizo noticia al anunciar la fecha de su retiro de la actividad. Ahora, revela cómo imagina el día de su adiós.

“Mi sueño es que me gustaría tener a mi niño o mi niña antes de ir a los Juegos Olímpicos y poder subirme al podio con mi hija o hijo y retirarme y así tener un recuerdo. Estamos planificándolo para que llegue con un añito o dos a los Juegos de Los Ángeles”, confiesa.

“Voy a darlo todo por lograr esa medalla de oro, y con mi hijo también, con mi hijo y mi niña ahí, disfrutando todos los momentos. También me imagino sacándome fotos para tener buenos recurdos de esa competencia”.