Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica

Lionel Messi se despidió de las Eliminatorias. El astro transandino fue titular en la victoria de Argentina sobre Venezuela y tuvo un cierre a lo grande, con dos goles. Fue una jornada emotiva en el estadio Más Monumental. Los fanáticos esperan que la última cita de la Pulga con la Albiceleste sea en el Mundial de Norteamérica.

Sin embargo, después del partido, el ex Barcelona y PSG puso en duda su presencia en la cita planetaria. El rosarino sorprendió y aseguró que aún no sabe si disputará el certamen, pese a que se juega mayormente en Estados Unidos, el país donde vive desde que milita en el Inter Miami.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, comentó el ariete tras el encuentro en Buenos Aires.

En esa línea, Messi dio las claves de los puntos que definirán su eventual presencia en el Mundial. “Lo primordial es sentirse bien. Sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, enfatizó.

“A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, añadió.

Por su parte, Lionel Scaloni evitó anticipar escenarios de cara al Mundial. “Falta mucho, no corresponde pensar en eso ahora. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera, pero hay un montón de cosas que pensar antes de que llegue el Mundial. Estamos felices de estar acá. No soy mucho de mirar lo que se consiguió, siempre hay que mirar para adelante”, dijo.

“Del partido de Leo hay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, ha terminado cansado y tendría que haber salido pero no lo hizo por la emotividad del partido y porque ya habíamos hablado que iba a jugar todo el partido. Terminó bastante cargado así que a Ecuador no va a venir y también bien merecido tiene pasar unos días con su familia”, complementó.

Finalmente, el DT habló sobre el recambio que busca generar en su equipo. “No es muy difícil la ecuación del recambio: juega el que está mejor independientemente de la edad. Lo mejor es que estamos en la selección argentina y tenemos para elegir, eso simplifica un montón la tarea del entrenador. Juega el mejor que está, si es joven, es joven y si es veterano es veterano, pero jugará el que mejor está”, señaló.