El Deportivo

“El que no salta no va al Mundial”: Argentina se burla de Chile en su festejo ante Venezuela

Los hinchas de la Albiceleste no olvidan a la Roja, incluso en uno de los mejores momentos del combinado transandino en las últimas décadas.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: @Argentina en X

Argentina vivió una fiesta. En el último partido como local en Eliminatorias de Lionel Messi, la Albiceleste goleó por 3-0 a Venezuela en el Monumental, por la fecha 17 del camino mundialista.

La gran figura, una vez más, fue la Pulga, quien se matriculó con dos tantos. El primero, a los 39’, lo hizo con un picotón con categoría luego de una buena jugada de Julián Álvarez. Luego, a los 80’, definió rápido por el centro tras un centro de Thiago Almada.

Foto: @Argentina en X

Una vez finalizado el encuentro, el rosarino no ocultó su emoción: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz”.

Además, el ex Barcelona ya piensa en su participación en la Copa del Mundo: “Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido”.

Los gritos para Chile

Sin embargo, durante esta alegre jornada, los fanáticos que llegaron hasta el estadio de River Plate no olvidaron a Chile, que marcha en el último lugar de las Eliminatorias, ya sin chances de ir a la cita planetaria de Norteamérica 2026.

En un momento del partido ante Venezuela, todo el Monumental comenzó a cantar: “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta no va al Mundial”. El video con el registro fue publicado por diversos medios transandinos.

Al parecer, al otro lado de la cordillera sigue la rivalidad contra la Roja luego de las dos Copa América ganadas por Chile en 2015 y 2016.

Lo que viene

El lo futbolístico, con el resultado de este jueves ante Venezuela, Argentina alcanzó los 38 puntos y ya aseguró hace varias fechas el primer puesto de las Eliminatorias. De hecho, le sacó 10 unidades su más cercano perseguidor, Brasil.

En la próxima y última fecha, visitará al Ecuador de Sebastián Beccacece, combinado que también ya está clasificado al Mundial y que marcha cuarto con 26 unidades.

