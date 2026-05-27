Remezón en la B: el motivo que gatilló la renuncia de Emiliano Astorga de la banca de Puerto Montt.

La noticia remece la Liga del Ascenso. Emiliano Astorga dejó la banca de Puerto Montt. “Informamos que con fecha 26 de mayo 2026, el profesor Emiliano Astorga ha renunciado a la dirección técnica del primer equipo por razones familiares”, posteó el cuadro sureño en sus redes sociales.

Aunque los Delfines habían caído en las dos últimas fechas, ante San Luis y San Marcos de Arica, y la gente pifió su desempeño en el encuentro con los nortinos, la dirigencia descartó que su salida fuera por motivos deportivos.

“En poco tiempo de trabajo, su liderazgo, experiencia y compromiso permitieron construir un equipo competitivo, protagonista y capaz de pelear en la parte alta de la Liga de Ascenso Caixun 2026, dejando al club en puestos de liguilla y cerca de los líderes”, comunican.

Además, le desearon éxito en su futuros desafíos profesionales y aseveraron que “respetamos plenamente como club las razones esgrimidas, cerrando un ciclo cuyo trabajo será valorado con el paso del tiempo dentro de la historia albiverde”.

💚🤍 Gracias, profesor Astorga.



Emiliano Astorga asumió el mando de un Velero que venía de navegar desde otra división, con el desafío de competir de inmediato y volver a instalar a Deportes Puerto Montt en los primeros puestos del fútbol nacional.



En poco tiempo de trabajo, su… pic.twitter.com/780ahVOQOi — Deportes Puerto Montt (@DPMChile) May 26, 2026

La razón

Tras la misiva de la entidad de la región de Los Lagos, Astorga detalló sus razones en conversación con el medio AS. Allí aseguró que “renuncié por asuntos familiares. Estaba solo en Puerto Montt y mi familia en Curacaví. Tengo niños pequeños que estuvieron enfermos, y mi señora está sola a cargo de ellos. Por eso tomé la decisión de irme del club”.

Luego agregó que “es algo que ya venía meditando y estaba viajando seguido para poder estar con ellos. No era menor la distancia entre Puerto Montt y Curacaví. Le di a entender a los dirigentes que la decisión era por eso”.

Finalmente, descartó que haya dejado a los sureños por los últimos resultados. “No, nada deportivo. Estamos a tres puntos del líder, entonces no va por ahí. Es porque estoy demasiado lejos de mi familia y han sido semanas difíciles. No quiero estar dirigiendo a medias, quiero estar bien anímicamente. Tomé más lo familiar que lo deportivo”, concluyó.

Puerto Montt marcha quinto en la división de plata del fútbol chileno, con 22 unidades, a tres puntos del líder Santiago Wanderers y este sábado 30 de mayo visita a Unión San Felipe (15 horas).