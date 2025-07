Dirigente de Nacional carga contra la U por Eduardo Vargas: “Le hicieron una oferta media ridícula”

En Nacional reciben a Eduardo Vargas de vuelta. Con la intención de que continúe en el club, sino que mientras se resuelve su situación. El delantero sigue sin club y está buscando opciones para continuar su carrera.

“El ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema”, dio a conocer Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso, en entrevista con la radio El Espectador.

En esa línea, el directivo reconoce que la idea de Turboman era llegar a un acuerdo con la U. “Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con Universidad de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver. En realidad, él ya tenía cosas acá, pero nos pidió para volver, entrenar y estar en forma”, comentó.

Vargas volvió a entrenar con Nacional, pero no jugará en el club.

El dirigente entrega detalles de la proposición que nació de Azul Azul y enfatiza en que las cifras eran bajas. “El apresuramiento con la U era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”, señaló.

El formado en Cobreloa jugó en Nacional durante el primer semestre y no cumplió con las expectativas que tenían en su figura. Anotó apenas dos goles en 16 partidos.

Según información de El Deportivo, los planes en la concesionaria eran un contrato de 18 meses (hasta diciembre de 2026) y con una remuneración que no podía superar los 40 millones que gana Charles Aránguiz, que es el sueldo más alto que hay en el plantel laico.

El portazo de Nacional

Pese a que está entrenando en Montevideo, en Nacional ya le dieron un portazo a Vargas. “Se trató de una apuesta que nos ilusionó, pero no salió bien. El jugador tiene mucha autocrítica. Se llegó a un acuerdo, él ya lo entendió, se le pagará la cláusula y saldrá en este mercado. Se le pagan dos meses de salario”, explicó hace algunos días Javier Gomense, directivo del conjunto tricolor.

“Esto nos descomprime la interna y también con el hincha, que estaba impaciente con este tema”, agregó el dirigente.