Gustavo Álvarez justifica el alternativo once de la U: “Fue para evitar lesiones y al mismo tiempo dar oportunidades”

Un alternativo equipo de Universidad de Chile tuvo un duro tropiezo. La U rescató apenas un empate en su visita a Deportes La Serena y complica el Chile 2. Ni hablar de las opciones de pelear el campeonato con Coquimbo Unido, que son cada vez más mínimas.

En ese sentido, Gustavo Álvarez lamentó el resultado, aunque aseguró que los azules merecieron más. “Siempre los trámites de los partidos son de borde de área a borde de área, y el resultado dentro de las áreas. Fue un primer tiempo favorable con alguna llegada de La Serena en el final. Fue un segundo tiempo favorable, y un minuto o menos de un minuto antes del gol de Vargas, nosotros tenemos una (ocasión) en el área chica para ponernos uno a cero”, comenzó señalando al finalizar el encuentro.

“Después, seguimos teniendo permanentemente situaciones. Pudimos hacer la de Di Yorio, pero no tuvimos la contundencia para obtener un resultado que hubiera sido merecido, que hubiera sido el 2-1. Pero bueno, el merecimiento es todo muy relativo, la cuestión que fue empate”, añadió en la transmisión de TNT Sports.

Muchas ausencias y lo que queda

El entrenador fue consultado por la oncena alternativa que dispuso. La U no pudo contar con jugadores como Charles Aránguiz y Franco Calderón, ambos suspendidos, por ejemplo. Sin embargo, Álvarez se decantó por un equipo completamente suplente, en el que solo destacó la presencia de Maximiliano Guerrero, el único asentado como titular.

Es por ello que aseguró que el equipo que paró se debió al poco descanso y en la búsqueda de opciones. “Cada oportunidad como esta es para demostrar la calidad del plantel y que todos estén preparados para jugar”, dijo

“A medida que vamos avanzando en la llave Sudamericana, yo observo un desgaste físico y emocional también. Con dos noches de un descanso relativo, consideré que era dar muchas ventajas físicas y arriesgar lesiones. Entonces, los minutos que estuvo cada jugador en cancha estuvieron planificados para evitar lesiones y al mismo tiempo para dar oportunidades”, continuó el argentino.

Finalmente, el estratega continuó con el discurso que ha pregonado siempre: ir partido a partido, pese a lo lejos que parece quedar Coquimbo en la cima del torneo. “Nosotros siempre vamos a apuntar a ganar el próximo partido. Ahora estamos en la instancia decisiva a nivel internacional. Tenemos que ganar a Palestino, que es el próximo rival por el torneo nacional, dentro de un poco más de 10 días. Así que iremos partido a partido. Nosotros tenemos la obligación de ganar, independientemente de los puntos que tiene Coquimbo, por la institución que representamos”, cerró.