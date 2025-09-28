SUSCRÍBETE
El Deportivo

La apuesta de Gustavo Álvarez no funciona y la U se termina de despedir del título con un amargo empate en La Serena

La oncena alternativa de Universidad de Chile solo pudo conseguir una agónica igualdad en La Portada, resignando por completo sus aspiraciones a la corona.

Carlos González Lucay 
Carlos González Lucay
La U rescató un empate en La Serena que le sirve de poco en la lucha por el título. @udechile

Después de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile volvió a la cancha, esta vez con la misión de recuperar terreno en la Liga de Primera visitando a Deportes La Serena. Si bien la impresionante ventaja de Coquimbo hace que sea muy difícil arrebatarle la corona, la meta de los azules era recortar distancia y al menos ir por el segundo cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año. Pero no resultó.

A pesar del discurso de pelear en todos los frentes, lo concreto es que Gustavo Álvarez dispuso de una oncena completamente alternativa para darles descanso a sus principales figuras. De hecho, solo Maximiliano Guerrero y Sebastián Rodríguez fueron los titulares que se repitieron de la victoria del jueves ante Alianza Lima. La apuesta falló y solo pudieron rescatar un amargo empate 1-1.

En el comienzo, los estudiantiles controlaron la posesión del balón durante el primer tiempo, con llegadas claras que transformaron en figura al arquero papayero Eryin Sanhueza, quien sacó un remate de distancia de Leandro Fernández (11′) y luego, espectacularmente, otro disparo de Guerrero tras un error de Jeisson Vargas en la salida (15′).

El primer tiempo también tuvo una escena dramática, luego de que Nicolás Ferreyra y Sebastián Díaz chocaran en el aire. Este último sacó la peor parte y debió ser retirado en ambulancia. La situación hizo que el debutante entrenador argentino Mario Sciacqua enviara a la cancha al delantero Gonzalo Jara, un cambio que le dio mayor peso ofensivo al dueño. La situación, además, habilitó la tarjeta rosada para ambos equipos, lo que permitió un cambio más por la conmoción cerebral del afectado.

A los 42′, Esteban Moreira remató desviado y luego a los 45+7′, David Retamal sacó heroicamente desde la línea un cabezazo de Ferreyra antes de que arremetiera Lucas Alarcón tras una jugada preparada. Esos minutos finales mostraron la mejor cara de los nortinos y la peor de los visitantes, que se fueron al descanso llenos de preocupación.

Entran los titulares

La inquietud de Álvarez se tradujo en el ingreso de Lucas Assadi por Retamal, cambiando la disposición táctica y ordenando al equipo por las bandas, lo que permitió una mayor claridad en los ataques. Eso sí, seguía con poca precisión para definir, especialmente por el exceso de individualismo de Fernández.

Luego, con el ingreso de Javier Altamirano, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal y Lucas Di Yorio, la U comenzó a parecerse un poco más a su versión internacional, pero el local tenía una sorpresa guardada y Jeisson Vargas se encargó de abrir la cuenta con un bombazo desde fuera del área, a los 64′.

Para colmo de los estudiantiles, Hormazábal se ganó dos amarillas en dos minutos de los 10 que estuvo en la cancha, la última por un falta sobre Sebastián Gallegos, dejando a la U con un hombre menos, lo que les generó más espacios a los de la Cuarta Región, que transformaron en protagonista a Cristopher Toselli. El golero se vio bastante nervioso en algunas jugadas.

Además, los azules habían llegado al empate tras un golazo de Assadi, pero el árbitro Matías Riquelme —al lado de la jugada— tuvo que anularlo después de que el VAR lo llamara por una falta de Guerrero en el inicio de la jugada. No obstante, la estrella azul no se quedaría conforme y con una gran asistencia habilita a Lucas Di Yorio, quien no falló en el área y anotó el 1-1, a los 86′.

Los minutos finales fueron de infarto. La U se fue con todo en demanda del gol de la victoria, pero no lo consiguió y debió conformarse con un empate que lo saca absolutamente de la carrera por el título, pues quedó en el cuarto lugar, con 39 puntos y un partido menos, a 17 unidades de Coquimbo Unido y a dos de O’Higgins, el sublíder.

