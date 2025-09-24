SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

El tenista nacional vive el año más difícil de su carrera, donde numerosas situaciones deportivas lo han golpeado con rudeza. Sin embargo, comienza a ver la luz nuevamente.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay

Alejandro Tabilo vive un momento de suma alegría en medio del año más complejo de su vida. El tenista nacional volvió a ganar un título ATP después de un año y tres meses, un periodo en el que enfrentó duras situaciones extradeportivas y debió luchar contra los problemas físicos.

“Honestamente, debo considerar todo lo que pasó este año, y por eso pondría este título por sobre todo. He tenido muchas batallas emocionantes, he jugado con grandes jugadores a lo largo de mi carrera, pero por cómo terminó, hay que reflexionar cómo ha sido este año: Me lesioné, volví, gané un par de partidos, me volví a lesionar. Ha habido muchos altibajos, y este partido fue lo mismo”, afirmó, a modo de metáfora, para describir cómo ha sido este último tiempo para él.

Sin duda que lo más duro que debió enfrentar fue el quiebre con su núcleo familiar, por temas económicos y afectivos. Una situación que comenzó el segundo semestre, pero que se fue agudizando hacia fines del año pasado al punto de cortar toda relación con sus padres y hermano. El hecho terminaría haciéndose público para el Día de la Madre, cuando su hermano y su padre lo emplazaron en redes sociales. Incluso, este último se refirió en duros términos a Malena de Lorenzo, la novia del tenista y quien además se ha convertido en su principal asesora comercial.

“No sabes lo feliz que estoy de haber podido vivir este día contigo. Solo nosotros sabemos todo lo que hemos luchado para lograr esto. Ha sido un año muy difícil para los dos pero seguimos fuertes y nos apoyamos en todo. Y por eso hace este día aún más especial. Ahora estamos de vuelta más fuertes y juntos podemos mucho más. Te amo, mi amor”, le dedicó el tenista en una publicación en Instagram tras ganar la corona en Chengdú.

“Ha sido una etapa bastante difícil en mi vida, pero es algo que estoy tratando de solucionar internamente. Eso me tiene cada vez más tranquilo, así que por un lado, feliz de que igual ya se sepa un poco todo lo que pasó, porque esas son las razones por las que he estado más bajo. Es algo que tengo que solucionar por mi propia cuenta”, reconoció en una entrevista con Clay durante Roland Garros.

Durante esa etapa fue clave el trabajo realizado con el psicólogo deportivo Pablo Pécora. El profesional argentino cuenta con una vasta experiencia trabajando con otras importantes figuras del tenis como su compatriota Gastón Gaudio y el italiano Fabio Fognini, a quienes encauzó hacia sus etapas de mayor éxito en el circuito.

“Me ha estado ayudando bastante, más como en la cancha, enfocarme más en el partido, en mis cosas, no pensar tanto en lo que está pasando afuera, ni cómo mirar tanto para afuera. Hay diferentes cosas que me puedan ayudar a seguir enfocado y seguir con la cabeza en la cancha, en mi tenis”, relató en la citada entrevista.

El Doc Matta

Con el duro quiebre familiar, el núcleo de Tabilo se redujo a su novia, a su suegra Soledad Gómez, a su PF Víctor Olguín, a su kinesiólogo Ignacio Guajardo y a su entrenador Horacio Matta, quien se lo llevó a Estados Unidos y que lo acogió como un hijo más.

Cariñosamente, el zurdo se refiere al exentrenador de Fernando González en su última etapa como el “Doc”. A pesar de los dispares resultados, la relación entre ambos se fue afianzando. Una semana después de comenzar, llegó el título del ATP 250 de Mallorca, para luego entrar una racha muy negativa que se cortó en estas últimas dos semana con la final en el Challenger de Cantón y el título en Chengdú, donde cosechó casi la mitad de las unidades que ha alcanzado en esta temporada.

Durante este periodo la dupla tuvo que tomar algunas decisiones, como la renuncia a las series ante Bélgica y Luxemburgo. La primera, por razones físicas -aunque también hubo un trasfondo psicológico por el momento familiar que Ale vivía- y la segunda, con el objetivo de encontrar ritmo de competencia, no exponer el cuerpo a otro cambio de superficie y recuperar terreno en el ranking. En ese sentido, la apuesta fue satisfactoria, pues subió 53 posiciones para llegar al puesto 72 gracias a su expedición en Asia.

Antes, eso sí, en abril se produjo un importante quiebre en el cuerpo técnico, con las salidas de Gonzalo Lama, quien se había sumado a fines de octubre del año pasado, y el PF Martiniano Orazi, histórico preparador de Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman, en medio de una etapa de lesiones casi consecutivas que, en total, lo dejarían sin jugar por cuatro meses.

El futuro

Después de haber completado un opaco segundo semestre en 2024, Tabilo defiende apenas 200 unidades en lo que resta de la temporada, por lo que sus posibilidades de seguir avanzando en el ranking son bastante altas.

Su próximo desafío comienza pronto, ya que este jueves debiese debutar en el ATP 500 de Tokio frente al belga Zizou Bergs. De ganar se medirá con el vencedor del choque entre el número uno del mundo Carlos Alcaraz y el argentino Sebastián Báez.

“Obviamente para mí todos los torneos son importantes y ojalá llegar lo mejor posible. Ya tengo confirmado jugar ahí y veré cómo despierto; trataré de recuperarme lo mejor posible y de ahí ver cómo estamos. Por mi parte estoy a full y quiero seguir con este ritmo”, declaró Tabilo a CNN.

Eso sí, hizo un llamado a la mesura: “Ojalá seguir con la misma racha, pero tomarlo con calma y estar con cuidado, porque no queremos forzar tampoco”.

Sigue en El Deportivo

Más sobre:TenisAlejandro TabiloHoracio MattaMalena de LorenzoMartiniano OraziGonzalo LamaCopa DavisATP de Chengdú

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Espacio protegido: Estero del Arrayán se convierte en el décimo quinto humedal urbano de la RM

Carabineros detiene a un chileno y dos extranjeros con casi 270 kilos de marihuana

Tras nominación de Bachelet a la ONU: Jara insta a los candidatos opositores a dejar la “mezquindad y tener visión de Estado”

Iban de Iquique a Santiago: Fiscalía abre investigación por transporte de 60 extranjeros en bus accidentado en Copiapó

Gazmuri entrega su primera vocería como presidente del directorio de TVN y gobierno defiende su designación

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Espacio protegido: Estero del Arrayán se convierte en el décimo quinto humedal urbano de la RM
Chile

Espacio protegido: Estero del Arrayán se convierte en el décimo quinto humedal urbano de la RM

Carabineros detiene a un chileno y dos extranjeros con casi 270 kilos de marihuana

Tras nominación de Bachelet a la ONU: Jara insta a los candidatos opositores a dejar la “mezquindad y tener visión de Estado”

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup
El Deportivo

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Mauricio Pellegrino recuerda su paso por la U tras avanzar en la Sudamericana: “La base del equipo empezó con nosotros”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos
Mundo

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?