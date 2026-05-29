Wild Card, 17 años y promesa mundial: Moise Kouamé, la revelación local que se medirá con Alejandro Tabilo en Roland Garros

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) se prepara para afrontar la tercera ronda de Roland Garros. El chileno avanzó de fase tras la lesión de Valentin Vacherot (19°), quien se retiró por lesión previo al duelo con el chileno.

El nacional se medirá ante el joven Moise Kouamé (318°), de 17 años, la gran revelación del segundo Grand Slam del año. Es considerado como una de las grandes promesas del tenis a nivel mundial. Ambos se enfrentarán este sábado 30 de mayo, en un horario aún por confirmar.

El galo llegó al enfrentamiento con Tabilo antecedido de dos batacazos. En su debut venció al extop 3 Marin Cilic (46°) en sets corridos, por 7-6(4), 6-2 y 6-1. Mientras que después superó al paraguayo Daniel Vallejo (71°), por parciales de 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6(8). El partido ante el guaraní fue una verdadera batalla, ya que duró casi cinco horas (4 horas y 56 minutos).

El francés se impuso en los primeros parciales, pero el paraguayo reaccionó y emparejó las acciones. De hecho, se adelantó por 5-2 en el quinto set. No obstante, Kouamé logró darle vuelta y se quedó con el triunfo en un escenario marcado por las altas temperaturas, algo que ha sido denunciado por los tenistas. Ejemplo de ello es la derrota de Jannik Sinner (1°) ante el argentino Juan Manuel Cerúndulo (56°).

De hecho, tras ganar el partido, el joven galo reaccionó metiendo la cabeza en un congelador. El registro rápidamente se viralizó, en lo que también fue una muestra del carisma que tiene el tenista de 17 años, ampliamente apoyado por el público local: “¡Merci Moise, Merci Moise!”, gritaban los presentes mientras se dejó caer en una silla con una toalla sobre la cabeza.

Será un ambiente realmente hostil para Tabilo, que llegará más descansado tras el retiro de Vacherot. “Esta victoria es para ustedes”, le dedicó el adolescente al público. “Gracias, porque sin ustedes, sinceramente, nunca habría ganado este partido. No creo que se den cuenta de lo mucho que me cautivaron con la forma en que me gritaron. Cuando estaba abajo 5-3 en el quinto set, nunca dejé de creer”, aseguró.

Una promesa mundial

Kouamé, nacido en 2009 en Sarcelles, un suburbio parisino, es de padre marfileño y madre camerunesa. Ha estado ligado al tenis desde los cinco años. A nivel junior logró ser 14° del mundo, sin embargo, rápidamente dio el salto al profesionalismo de la mano de Richard Gasquet, su entrenador.

Se metió en el Grand Slam francés gracias a una Wild Card y no decepcionó. Su victoria le permitió meterse en la historia con diferentes marcas. Con 17 años y 83 días, Se trata del quinto tenista más joven que alcanza la tercera ronda de Roland Garros. No se veía algo similar desde Rafael Nadal en Wimbledon 2003.

Por otra parte, su presente lo posiciona como una de las grandes promesas a nivel mundial. Es el tenista menor de 19 años mejor ranqueado, superando a todos los de 18 años. Además, por ahora marcha en el puesto 214° del escalafón en vivo y podría seguir subiendo. Hace un año no se encontraba ni en el top 800, lo que refleja su ascenso meteórico. “Nace una estrella” y “Sueño adolescente”, publicó la cuenta de Roland Garros.

En marzo, Kouamé se convirtió en el ganador más joven de un partido en la historia del Masters de Miami en la primera ronda, hecho por el que fue felicitado por Novak Djokovic. “Tengo un pequeño secreto... Después de la victoria, Novak me envió un mensaje“, reveló a Tennis Channel tras vencer a Zachary Svajda. “Estoy tan nervioso que no sé qué responder. Me escribió algo así como: ‘Gran partido el de hoy. Felicidades. Espero que llegues lejos’”, complementó.

También aseguró que Nole es su ídolo: “Quizás debería responder: ‘Gracias, Novak. Gracias, mi ídolo’. ¡No sé! Imagínate que tu ídolo te envía un mensaje directo así… Es lo más genial del mundo”, indicó.

Tras meterse en la tercera ronda de Roland Garros, Kouamé también reveló su admiración por Carlos Alcaraz (2°), ausente en París por lesión: “Saben, el año pasado asistí a una final en la que Carlos Alcaraz salvó tres bolas de partido. Y lo que dijo cuando estaba frente a esas tres bolas de partido fue: ‘nunca dejé de creer’”.

El juego de Kouamé

El tenista de 17 años se caracteriza por tener un juego marcado por su gran condición atlética. Su físico ha sido ampliamente destacado, logrando alcanzar bolas inalcanzables para otros. Tiene una potente derecha y un gran revés cruzado. Quizás, su punto a mejorar, es su servicio.

Por otra parte, su resiliencia y capacidad de mantener la concentración en los momentos clave es algo que también ha sido resaltado: “Es difícil saber hasta qué punto es fuerte, especialmente a su edad. Mostró mucha calma, un nivel excelente. Jugó muy bien en los puntos más importantes, lo que también demuestra el carácter del jugador“, aseguró Cilic a RMC Sport tras perder ante Kouamé.

“No tomó muchas malas decisiones, lo que muestra que va por buen camino. Tiene un gran equipo a su alrededor. Hablé con Richard (Gasquet) antes, está desarrollando a un gran jugador”, añadió.

“Sabía que tenía nivel. Ya había jugado algunos partidos en el circuito. Se podía ver que desde el inicio del partido, ya estaba metido y listo para jugar a un alto nivel. Cuando juegas tan bien en los momentos críticos, eso muestra tu nivel de confianza y el carácter”, cerró.