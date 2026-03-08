Los frente a frente de Manuel Pellegrini: qué técnicos complican más al Ingeniero

Manuel Pellegrini y Diego Simeone son dos instituciones en el fútbol español. Las trayectorias de ambos en LaLiga son sus mejores carta de presentación. Son de los entrenadores extranjeros con mayor cantidad de partidos en la Primera División hispana. Por ende, se han enfrentado en múltiples ocasiones. A inicios de febrero, chocaron dos veces en cuatro días. Primero fue por la Copa del Rey, en Sevilla, donde el Atlético de Madrid aplastó 5-0 al Betis. La revancha fue casi inmediata. En el Metropolitano, los verdiblancos fueron a la casa de los colchoneros y se impusieron por 1-0.

En el 17º duelo en el historial de los estrategas, fue recién la segunda vez en la que el chileno superó al argentino. La primera fue el 27 de octubre de 2024, en un 1-0 del Betis al Atlético, por LaLiga. El frente a frente se inició el 7 de enero de 2012, cuando el DT nacional estaba en el Málaga y el transandino debutaba al mando del Aleti. Fue un empate sin goles, en La Rosaleda. En resumen, el historial indica 11 triunfos de Simeone, cuatro empates y dos victorias de Pellegrini. El santiaguino tiene un 19,6% de rendimiento ante el Cholo.

Inmerso en la elite internacional, el técnico chileno se ha cruzado con grandes entrenadores. Unos se mantienen vigentes al día de hoy. Otros están en esferas distintas. Precisamente, Simeone es uno de los que más le ha costado a Manuel Pellegrini a la hora de sacar resultados.

¿Y Pep Guardiola? El frente a frente cuenta 15 encuentros, en tres competencias distintas: LaLiga, Champions y Premier League. El balance se inclina para el catalán, con 12 triunfos. Las dos veces en que Pellegrini venció fue con el Manchester City, al Bayern Múnich, por la Liga de Campeones. En ambas ocasiones fue 3-2 (en 2013 y 2014, respectivamente). Enfrentando a Carlo Ancelotti, Pellegrini le ganó uno de ocho encuentros y empató otros cuatro (29,2% de efectividad). En su minuto, le costó con Arsène Wenger. Fueron 11 duelos ante el francés, hoy con un cargo en la FIFA. El Ingeniero le ganó una vez: un 6-3 del City al Arsenal, en 2013.

Pellegrini no le ha podido ganar a Jürgen Klopp. El alemán se impuso en cuatro de los siete enfrentamientos. Hay que hacer una salvedad: el Ingeniero, con el City, superó en una final al Liverpool (Copa de la Liga 2015-2016), pero fue en tanda de penales tras un 1-1. También tiene saldo negativo contra Hansi Flick. El actual adiestrador del Barcelona no ha perdido en cuatro duelos ante Pellegrini. Se repite el esquema ante Zinedine Zidane: cero triunfos en cuatro cotejos.

En el mano a mano ante su némesis, José Mourinho, el chileno tiene mejores números. El historial es más repartido. Son 17 enfrentamientos, con ocho victorias de Mou, cinco de Pellegrini y cuatro empates (37,3% de rendimiento). El último cara a cara fue en 2022, en el 1-1 del Betis con la Roma por la Europa League.

Visita a Getafe

Este domingo, el Betis enfrenta al Getafe, como visitante (12.15 horas de Chile), en el afán de mantener el buen andar (lleva cuatro partidos seguidos sin derrotas) y no ceder terreno en la pelea por un cupo en la Champions League. El elenco de Heliópolis ocupa el quinto puesto, con 43 unidades.

En la previa, Pellegrini evidenció su frustración por el empate ante el Sevilla. “Obviamente, somos los primeros a los que nos habría gustado ganar. También me produce una profunda satisfacción ver que un empate ya no es satisfactorio. Los partidos son así. Hicimos un muy buen primer tiempo. Quisimos salir en el segundo a rematar. No pudimos hacerlo por diferentes circunstancias, de las cuales yo también me considero responsable”, declaró.