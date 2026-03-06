SUSCRÍBETE
    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    El 2-2 de Sevilla, después de un triunfo parcial de 2-0, todavía duele en el ánimo del técnico chileno. Así lo reconoció en la previa del duelo ante Getafe por la vigésimo séptima fecha de LaLiga.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini realizó una dura autocrítica tras empate en el derbi. FOTO: AFP. CRISTINA QUICLER

    Betis necesita recuperar terreno. Tras dos empates consecutivos, el equipo de Manuel Pellegrini visita a Getafe, el domingo a las 12:30 horas. En la previa de ese encuentro, el técnico Manuel Pellegrini analizó el momento de su equipo.

    Cuando resta una docena de fechas para el final del campeonato, la escuadra verdiblanca está a ocho puntos de los puestos de Champions League. Pese a ello, el Ingeniero mantiene la confianza sobre lo que pueda hacer su escuadra en la segunda rueda.

    “El equipo llega bien, igual que siempre. Tanto ganando como perdiendo se hace un análisis, el fútbol te exige volver a jugar y estar concentrados en el partido siguiente. En la segunda vuelta somos el segundo equipo que más puntos ha sacado detrás del Barça y Madrid. Más que la cosa puntual que siempre se está revisando, es el aspecto general, eso es lo esencial”, aseguró el entrenador chileno, quien cuenta con una cláusula que le permite salir a costo cero del Betis si la interesada es la selección chilena, según develó El Deportivo.

    Sin embargo, el último empate ante Sevilla en el derbi fue un duro golpe para el equipo, pero también para el entrenador, quien no dejó pasar la ocasión para hacer una fuerte autocrítica al respecto.

    “Sabemos la pasión del derbi, nos hubiera gustado ganar para haber ganado los tres últimos derbis. También me produce una profunda satisfacción que un empate no resulte satisfactorio. Es cierto, no pudimos rematar el partido en el segundo tiempo por diferentes circunstancias, de las que me considero el responsable, pero eso no significa que el equipo vaya a tener un bajón. El fútbol es así, se nos dio mal el segundo tiempo, igual que se nos dio bien el primero”, explicó el DT.

    Un ojo en Europa

    Al margen de visitar al Azulón, escuadra que acaba de desatar una crisis en Real Madrid tras ganar en el Bernabéu, el equipo andaluz se medirá el jueves ante el Panathinaikos de Grecia, por los octavos de final de la Europa League.

    “Después de terminar el partido en Getafe, tenemos que intentar centrarnos en esa eliminatoria europea. Sería muy importante dar un paso a la ronda siguiente y, para eso, tenemos que hacer un partido completo. Tenemos un plantel que se exige para tratar de jugar ahora en las dos competiciones que estamos. Es un alto nivel, aún mayor. Ya veremos cada uno de los partidos cuáles son los que inician”, advirtió el técnico santiaguino.

