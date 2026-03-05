El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

Las caras largas se tomaron la disciplina del Betis. El equipo sumó el segundo empate consecutivo que lo aleja mucho más de los puestos de Champions League. Sin embargo, esta segunda igualdad es ante el peor rival posible: el Sevilla FC, el archienemigo de los béticos.

El elenco que dirige Manuel Pellegrini ganaba 2-0 de manera justiciera, cuando terminaba la primera etapa del duelo. Sin embargo, todo cambió en la segunda parte, la escuadra del chileno se vino abajo y empató 2-2. Gran parte de la culpa está en la cabeza de Alexis Sánchez, autor del primer descuento de los nervionenses, después de más de cinco meses de sequía.

“El Sevilla nunca se rinde. Fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2, se veía que en el segundo tiempo que éramos otro equipo. La idea era no perder la cabeza, que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primer gol y después el segundo”, dijo el Dilla tras el heroico empate.

Al otro lado, el técnico chileno lamentó las múltiples ocasiones perdidas y advirtió que “estamos amargados por el resultado, pero el fútbol dura 90 minutos. Nosotros hicimos 45 minutos muy buenos en el primer tiempo, donde hicimos dos goles y tuvimos el control del partido. Ellos tuvieron la capacidad de empatarnos el partido. Nos equivocamos nosotros en dos jugadas y le permitimos a ellos matar el partido”.

Premio y críticas

Resultado que redundó en una serie de consecuencias, entre ellas la despreciable vandalización de la casa del entrenador santiaguino. De acuerdo con el programa deportivo español El Chiringuito, hinchas del equipo rival escribieron improperios en las paredes.

“Aparecieron pintadas en la casa de Manuel Pellegrini, en la que se ponía una palabra malsonante… puto Betis. Fue justo después del partido. El rayado estaba en rojo, entendemos que habría sido un sevillista. Estaba la familia en casa y se ha avisado a la policía. Él (Pellegrini) lo ha tenido que ver justo cuando llegó después del partido”, afirmó Gonzalo Tortosa, periodista de la citada producción.

Aunque no todo fue malo para Pellegrini. Justo antes del partido en el estadio olímpico de Sevilla, el santiaguino recibió el galardón de LaLiga que lo destacó como el mejor entrenador de febrero.

“Manuel Pellegrini ha sido elegido Mejor Entrenador de LALIGA EA SPORTS en febrero. El Real Betis ha completado un magnífico mes donde no ha conocido la derrota y ha sumado tres victorias y un empate”, se anunció en la página oficial del torneo, a principios de la semana pasada.

Sin embargo, el nuevo reconocimiento del entrenador chileno no dejó conforme a todo el mundo. En el mismo programa antes mencionado, justo en la editorial del conductor Josep Pedrerol, el destacado comunicador realizó un picante comentario sobre el chileno.

“Pellegrini ha ganado el premio al mejor entrenador del mes de febrero… os digo algo, yo creo que en marzo no lo gana”, ironizó el reconocido periodista nacido en Barcelona.

El comentario