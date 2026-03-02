“Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

El máximo derbi de Andalucía enfrenta a dos enconadas rivalidades en el fútbol. El partido entre Betis y Sevilla paraliza la capital de la provincia y provoca fuertes relaciones, en una y otra trinchera.

Así ocurrió después del último enfrentamiento disputado en el estadio olímpico de La Cartuja. La escuadra verdiblanca que dirige Manuel Pellegrini ganaba cómodamente en el primer tiempo, pero un franco descenso permitió el empate 2-2 de los nervionenses.

Una de las figuras en este último equipo fue Alexis Sánchez, quien puso el descuento bien entrado el complementario, su primer gol con el equipo albirrojo en más de cinco meses.

“El Sevilla nunca se rinde. Fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2 y se veía en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tocábamos, llegábamos de todos lados y creo que eso es el Sevilla. La idea era no perder la cabeza, que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primer gol y después el segundo”, dijo el atacante chileno tras el duelo.

Al otro lado, el técnico chileno lamentó las múltiples ocasiones perdidas en la primera etapa y se mostró disgustado, después de dejar escapar una victoria que asomaba, prácticamente, como segura.

“Estamos muy amargados por el resultado, pero el fútbol dura 90 minutos. Nosotros hicimos 45 minutos muy buenos en el primer tiempo, donde hicimos dos goles y tuvimos el control del partido. El Sevilla prácticamente no nos llegó a portería. El segundo tiempo, desgraciadamente, y por mérito de ellos también, nos refugiamos en el marcador y les entregamos la iniciativa. Tuvieron la capacidad de empatarnos el partido. Después esperamos en nuestro campo, esperando que se equivocaran. Al final, nos equivocamos nosotros en dos jugadas y le permitimos a ellos matar el partido”, explicó el Ingeniero.

Al extremo

El resultado dejó una serie de reacciones, algunas reprobables que incluso afectaron a los familiares de algunos de los protagonistas. Así ocurrió con el entrenador chileno de los verdiblancos, cuya morada fue vandalizada por desconocidos, de acuerdo con la información entregada por el programa El Chiringuito de España.

“Han aparecido unas pintadas en la casa de Manuel Pellegrini, en la que se ponía una palabra malsonante… puto Betis. Fue gusto después del partido. El rayado estaba en rojo, entendemos que habría sido un sevillista”, advirtió el periodista Gonzalo Tortosa, parte del equipo de la producción.

Asimismo, el comunicador aclaró que, al momento de ocurrido el hecho, la familia del DT se encontraba en la casa. “Estaba la familia en casa y se ha avisado a la policía. Él (Pellegrini) lo ha tenido que ver justo cuando llegó después del partido”, agregó.

Un acto que fue fuertemente cuestionado por los sitios partidarios de la escuadra más popular de Sevilla. Así se lee en el medio InfoRealBetis, que criticó fuertemente el hecho.

“El domicilio particular del entrenador bético amaneció con una pintada ofensiva en color rojo donde se podía leer ‘Puto Betis’. Un acto vandálico injustificable hacia una figura (Pellegrini) que siempre ha abogado por la concordia y el señorío en el fútbol sevillano”, reproduce la página web