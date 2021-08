Tragedia enluta el fútbol europeo: Hijo de Michael Ballack muere en accidente de tránsito

Una tragedia se apoderó del fútbol europeo y enlutó al mundo entero. El hijo del ídolo alemán, Michael Ballack, Emilio, falleció en la madrugada de este jueves, tras sufrir un accidente de tránsito.

El joven de 18 años, según informaron varios medios europeos, se despistó en una quadrimoto en la Vilas do Mar, península de Tróia, Portugal. De hecho, el siniestro ocurrió muy cerca del hogar de los Ballack y fue su abuela quién habría llamado a emergencias pasada las dos de la mañana. No obstante, tras realizar las maniobras de reanimación y los procedimientos médicos correspondientes, se confirmó el deceso del hijo menor del deportista.

Emilio era el segundo hijo que tuvo Michael con su ex pareja, Simone Lambe, y se llevaba sólo por un año con su hermano mayor: Louis. El otro integrante del clan es Jordi (16) y ninguno de ellos pudo disfrutar en plenitud de los triunfos de su padre con la camiseta del Bayern de Múnich, del Chelsea o de su querida Alemania, pues el volante colgó lo botines el 2012.

Michael Ballack fue tercero con Alemania en el Mundial 2006 y segundo en el torneo planetario de 2002.

Sin embargo, los Blues fueron los primeros en manifestar su solidaridad con quien los llevó a la cima de la Premier League en la temporada 2010 y en su redes sociales escribieron: “Todo el mundo en el Chelsea Fútbol Club está conmocionado y entristecido al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en estos momentos tan tristes”.

Por su parte el ex portero alemán y parte del consejo ejecutivo del Bayern , Oliver Kahn, aseveró que “la noticia del fallecimiento de Emilio me ha conmocionado profundamente. No hay palabras en un momento como éste. El Bayern está en mente al lado de nuestro antiguo compañero Michael Ballack, de su familia y de todos sus allegados”.

Por último, el director deportivo y también ex futbolista del mencionado club, Hasan Salihamidžić concluyó: “Estoy consternado por el fallecimiento de Emilio. Michael fue mi compañero de equipo durante muchos años y es mi amigo. Nuestros pensamientos están con él y con toda su familia, y lo seguirán estando en este difícil momento.”