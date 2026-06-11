Edificios de oficinas con certificaciones de sostenibilidad reciben rentas hasta 7% superiores

Desde hace varios años que distintas industrias han mostrado mayor preocupación por la sostenibilidad. El mercado de oficinas no ha sido la excepción y se han venido modificando los sistemas en los edificios para poder cumplir con estándares verdes.

En ese contexto, los activos que cuentan con certificaciones ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) ya comienzan a mostrar ventajas concretas, de acuerdo a un análisis de la consultora inmobiliaria CBRE.

“Lo que hasta hace algunos años era considerado un elemento diferenciador, hoy se está transformando en un factor cada vez más relevante para atraer a empresas, inversionistas y fondos institucionales. Más allá del componente reputacional, la sostenibilidad está impactando variables de negocio como valorización, tasas de ocupación, atracción de empresas multinacionales y resiliencia frente a ciclos complejos de mercado”, enumera el líder de sostenibilidad y ESG de CBRE Chile, Fabián Fuentealba.

El reporte de CBRE muestra ventajas concretas para los edificios con certificación LEED (Liderazgo de Energía y Diseño Ambiental). En lo financiero, la firma asegura que tienen rentas entre un 3% y un 7% superiores, mientras que la valorización de los activos es entre un 10% y un 15% mayor. A su vez, este tipo de certificaciones genera un impacto operacional, debido a un menor consumo energético y la reducción de emisiones, y potenciales mejoras en productividad y experiencia de uso.

Desde la consultora inmobiliaria están observando una tendencia clara: hay una mayor demanda por activos certificados LEED, y una migración de las empresas a edificios de estas características en la categoría premium. En ese sentido, Fuentealba asegura que hay un “riesgo de obsolescencia para edificios que no se adapten a las nuevas exigencias del mercado”.

CBRE apunta a que varios activos han impulsado renovaciones para poder cumplir con estos estándares. Un ejemplo de ello es la Torre Apoquindo, que realizó una reconversión operacional para mantener la competitividad frente a las nuevas exigencias de los arrendatarios e inversionistas. Recientemente adquirió una certificación LEED.

La consultora detalla que con esta optimización, el edificio consolidó ahorros de 10% en agua y energía, además de una reducción superior al 80% de las emisiones operacionales.