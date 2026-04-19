Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga: los bávaros cumplen ante Stuttgart y alcanzan su estrella 35 en Alemania

Era cuestión de tiempo. El Bayern Múnich, con su andar arrollador en el fútbol germano, derrotó por 4-2 al Stuttgart y se proclamó como el flamante campeón de la Bundesliga. Es la estrella número 35 para los bávaros en la Primera División de Alemania.

Pese a que todavía restan cuatro fechas por jugarse, el elenco dirigido por Vincent Kompany aseguró el campeonato luego de capitalizar una diferencia inalcanzable en la tabla de posiciones. El Borussia Dortmund es escolta con 64 puntos, pero el Múnich llegó a los 79, es decir, matemáticamente no los pueden igualar con las 12 unidades en disputa.

El partido arrancó un desarrollo complejo para los de Baviera, pues el cuadro visitante golpeó primero a través de la anotación de Chris Führich a los 21′. Sin embargo, los locales sacaron a relucir la jerarquía que los caracteriza y arremetieron con un vendaval ofensivo. Del 31′ al 37′, marcaron tres goles; obras de Raphael Guerreiro, Nico Jackson y Alphonso Davies.

Con la victoria encaminada, el goleador Harry Kane se inscribió con una diana a los 52′. El inglés es uno de los grandes favoritos al Balón de Oro. Posteriormente, en el ocaso del partido, Chema Andrés descontó a los 82′, pero el título ya era una realidad en el Allianz Arena.

🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️ pic.twitter.com/GLVBEcMFXc — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

A la Champions con una baja

Tras conseguir la corona, el Bayern Múnich fija todas sus miradas sobre le UEFA Champions League. En la ronda de los cuatro mejores de Europa, enfrentará al poderoso París Saint Germain, en una especie de final adelantada.

No obstante, los bávaros llegan a este compromiso frente a los parisinos con una baja confirmada. Serge Gnabry, delantero alemán que ha aportado con ocho goles y seis asistencias en la presente campaña, no estará en la consideración tras sufrir una rotura en los aductores del muslo derecho.

Incluso, la lesión, que tarda cerca de dos meses en sanar, pone en riesgo la presencia del ariete teutón en el Mundial de Norteamérica 2026.