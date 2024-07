La emoción de Ángel Di María tras retirarse de la selección argentina: “Estaba escrito, era de esta manera”

Argentina vuelve a tocar la gloria. La Albiceleste se impuso por la cuenta mínima sobre Colombia y se consolidó como la selección más ganadora de la Copa América. Es el decimosexto título del combinado, que deja atrás a Uruguay en la tabla.

La jornada estuvo marcada de emociones. La primera se originó por la obligada salida de Lionel Messi por una lesión en su tobillo derecho. Sin embargo, el partido era especial por otra cosa: la despedida de Ángel Di María.

Minuto 117′ y el zurdo mira hacia la mitad de la cancha. El cartel indicaba su número, aunque él ya lo sabía. Dio sus últimos pasos como seleccionado argentino entre lágrimas, portando la jineta de capitán que dejó el otro astro rosarino. Recibió una ovación por el Hard Rock Stadium y le entregó la banda a Nicolás Otamendi, otro histórico. Los tres miembros de la Vieja Guardia utilizaron el distintivo en un partido que parece ser el cierre de una etapa.

Di María se retira de la Albiceleste con dos Copas América en su espalda, además de un Mundial, unos Juegos Olímpicos y la Finalissima. Sin dudas, una leyenda de la selección transandina.

Sentida despedida

En ese sentido, el atacante habló sobre su retiro: “Les puedo decir lo mismo que les venía diciendo. Estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos, en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y que se terminaba acá”, indicó tras el partido.

“Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué más decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido de esta generación. Me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué. Hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor que así, no?”, añadió.

También habló sobre las caídas que sufrió para alcanzar la gloria: “Parece fácil, pero es muy difícil. Viví del otro lado también durante diez u once años estuve luchándola y peleándola. No es fácil llegar a las finales y ganarlas, y ahora se está dando. En algún momento tenía que pasar. Se los dije a los chicos de la anterior camada, lamentablemente, me hubiese gustado ganar una con ellos. Lo merecíamos también, pero se dio en este momento. Seguí insistiendo, peleándola y estos chicos me dieron todo”, aseguró.

“No estoy contento porque haya salido de esa manera, con ese problema en el tobillo. Pero por fin pudimos ganar nosotros a él, darle la alegría a él. Fue una noche redonda”, sentenció.