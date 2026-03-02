La UC no se conforma en Chillán y proyecta la Copa Libertadores: “Trataremos de presentar el mejor equipo para lo que viene”

Universidad Católica acumuló su segunda victoria en fila y ya se ubica en la parte alta de la tabla. En el duelo válido por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, los cruzados viajaron hasta Chillán para imponerse por 2-1 a Ñublense, con doblete del incombustible Fernando Zampedri. Llegaron a los 10 puntos y ahora son escoltas del líder Limache.

Indudablemente, la gran figura del partido no fue otra más que el Toro. El goleador histórico de los estudiantiles ya acumula ocho anotaciones en cinco jornadas y se encamina para un nuevo título como el máximo artillero del fútbol criollo. Por este motivo, al término del compromiso, el argentino naturalizado chileno no escondió su alegría por la crucial victoria en el sur del país. “Contento por los goles, por el equipo y por el primer triunfo de visitante. Lo veníamos buscando y se nos dio”, comentó.

Eso sí, más allá de los tres puntos, Zampedri igualmente se mostró crítico del áspero desarrollo que tomó el trámite frente a los Diablos Rojos. “Fue un primer tiempo muy raro, discutido y peleado. Se paró en muchas veces. La cancha no ayudó mucho, hay tres tipos de pasto. Algo muy raro. Pero bueno, contento por el triunfo y a seguir creciendo”, lanzó.

Con el objetivo continental en la mira

En el plano del cuerpo técnico, el que tuvo que asumir la voz no fue el entrenador Daniel Garnero. El argentino fue expulsado tras el pitazo final por sus airados reclamos contra el arbitraje de Fernando Vejar. Al quedar imposibilitado de conversar con los medios por el reglamento de la ANFP, el estratega le pasó la batuta a su ayudante Andrés San Martín.

Allí, el colaborador entregó sus sensaciones. “Me voy tranquilo porque este equipo intenta jugar, y cuando no lo puede hacer, batalla. El análisis más fino y minucioso lo haremos después, pero estamos muy contentos de haber ganado en este lugar tan difícil”, partió diciendo.

En esa línea, el asistente también destacó el acierto al momento de las modificaciones, ya que fueron clave para darle la vuelta al marcador frente a los chillanejos. “Agustín (Farías) hizo un buen partido, Jhojan (Valencia) lo mismo, Alfred Canales no jugaba hace mucho y entró bien, Palavecino que entró para definir desde la pelota parada. Tenemos que estar todos preparados para aportar desde el lugar que nos toque”, señaló.

Por último, y a pesar de que el triunfo todavía estaba fresco, en la tienda cruzada no pudieron evitar referirse a la inminente participación en Copa Libertadores. El certamen continental sumará más partidos al calendario de la Franja y en el cuerpo técnico lo saben. “Trataremos de presentar el mejor equipo posible, teniendo en cuenta las competencias que vienen. Hasta la fecha teníamos una sola competencia, entonces era sencilla, pero a medida que vengan otras, presentaremos lo mejor posible”, cerró.