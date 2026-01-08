La alta exigencia de Matías Palavecino en la UC: “Me gustaría dejar huella acá, quedar en la historia de este club”

Matías Palavecino se pone la camiseta cruzada. El volante argentino, que llegó tras ser figura y campeón con Coquimbo Unido, fue presentado oficialmente en San Carlos de Apoquindo. Luego de que Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo atendieran la prensa, fue el turno del transandino, anunciado como estrella en Universidad Catolica.

“Fue una decisión fácil. Creo que desde el primer llamado sentí el interés. Uno toma las decisiones con calma, así que me dieron la oportunidad de venir a conocer y yo también tenía el interés de venir. El llamado de Marcelo y Tati me hicieron sentir el interés y eso fue muy importante para tomar la decisión”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Es bueno tener jugadores de calidad. Con el transcurso de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo un poco más y vamos a saber la decisión del técnico de dónde nos va a colocar. Va a ser un año con muchos partidos y esperemos que con buenos resultados”, añadió el transandino, que portará la camiseta 26.

Con la mira alta

Palavecino se refirió a los objetivos de los cruzados y sus primeros aprontes: “Debuto en Copa Libertadores en este club. Me va a tocar jugar Libertadores, no es menor, muy contento por eso. El grupo me recibió muy bien, es un grupo muy unido. Espero poder sumar desde donde me toque”, indicó.

“El hincha me ha tratado muy bien. Antes de llegar ya recibía cariño, hoy que estoy acá también, así que agradezco. Ahora, en pocos días, tenemos la Supercopa. No es menor poder quedar en la historia en dos partidos. Primero vamos a pensar en eso. Se viene un año muy lindo, lleno de competencias. Espero, en lo personal, estar a la altura. Después, dejar a Católica en lo más alto”, continuó.

Y si bien valoró lo realizado con el conjunto pirata, hoy su foco está en la UC: “Me tocó despedirme de un club donde recibí mucho cariño, logramos cosas importantes. Pero hoy me gustaría mirar el presente, de llegar a este club y dejar huella acá. Quiero dar lo mejor y poder quedar en la historia de este club, sería lo más lindo”.

“Fue una experiencia muy linda con Coquimbo, de lograr el primer título de la historia del club. Acá, Católica te obliga a pelear siempre. Hay que dejarla en lo más alto y ojalá poder replicar ese título acá nuevamente”, indicó.

También tuvo unas breves palabras sobre su paso en Rosario Central, donde fue compañero del capitán Fernando Zampedri: “Compartí con él en Rosario Central. Era mucho más chico yo, hoy soy un jugador mucho más maduro. Espero poder ayudarlo a lograr los objetivos”, cerró.