SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La alta exigencia de Matías Palavecino en la UC: “Me gustaría dejar huella acá, quedar en la historia de este club”

    El futbolista de 27 años fue presentado oficialmente en el cuadro cruzado. El argentino apuntó alto: "Católica te obliga a pelear siempre".

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Matías Palavecino fue presentado oficialmente en la UC. Foto: @Cruzados (X).

    Matías Palavecino se pone la camiseta cruzada. El volante argentino, que llegó tras ser figura y campeón con Coquimbo Unido, fue presentado oficialmente en San Carlos de Apoquindo. Luego de que Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo atendieran la prensa, fue el turno del transandino, anunciado como estrella en Universidad Catolica.

    “Fue una decisión fácil. Creo que desde el primer llamado sentí el interés. Uno toma las decisiones con calma, así que me dieron la oportunidad de venir a conocer y yo también tenía el interés de venir. El llamado de Marcelo y Tati me hicieron sentir el interés y eso fue muy importante para tomar la decisión”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

    “Es bueno tener jugadores de calidad. Con el transcurso de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo un poco más y vamos a saber la decisión del técnico de dónde nos va a colocar. Va a ser un año con muchos partidos y esperemos que con buenos resultados”, añadió el transandino, que portará la camiseta 26.

    Con la mira alta

    Palavecino se refirió a los objetivos de los cruzados y sus primeros aprontes: “Debuto en Copa Libertadores en este club. Me va a tocar jugar Libertadores, no es menor, muy contento por eso. El grupo me recibió muy bien, es un grupo muy unido. Espero poder sumar desde donde me toque”, indicó.

    “El hincha me ha tratado muy bien. Antes de llegar ya recibía cariño, hoy que estoy acá también, así que agradezco. Ahora, en pocos días, tenemos la Supercopa. No es menor poder quedar en la historia en dos partidos. Primero vamos a pensar en eso. Se viene un año muy lindo, lleno de competencias. Espero, en lo personal, estar a la altura. Después, dejar a Católica en lo más alto”, continuó.

    Y si bien valoró lo realizado con el conjunto pirata, hoy su foco está en la UC: “Me tocó despedirme de un club donde recibí mucho cariño, logramos cosas importantes. Pero hoy me gustaría mirar el presente, de llegar a este club y dejar huella acá. Quiero dar lo mejor y poder quedar en la historia de este club, sería lo más lindo”.

    “Fue una experiencia muy linda con Coquimbo, de lograr el primer título de la historia del club. Acá, Católica te obliga a pelear siempre. Hay que dejarla en lo más alto y ojalá poder replicar ese título acá nuevamente”, indicó.

    También tuvo unas breves palabras sobre su paso en Rosario Central, donde fue compañero del capitán Fernando Zampedri: “Compartí con él en Rosario Central. Era mucho más chico yo, hoy soy un jugador mucho más maduro. Espero poder ayudarlo a lograr los objetivos”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalUCUniversidad CatólicaMatías Palavecino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric devuelve arremetida de Kast en Icare y apunta contra concepto de “gobierno de emergencia”

    Contraloría detecta debilidades de Conaf en gestión de incendios ocurridos en 2024 y 2025 en La Araucanía

    Consejo del Banco Central designa de manera unánime a Alberto Naudon como su vicepresidente

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Boric devuelve arremetida de Kast en Icare y apunta contra concepto de “gobierno de emergencia”
    Chile

    Boric devuelve arremetida de Kast en Icare y apunta contra concepto de “gobierno de emergencia”

    Contraloría detecta debilidades de Conaf en gestión de incendios ocurridos en 2024 y 2025 en La Araucanía

    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    Consejo del Banco Central designa de manera unánime a Alberto Naudon como su vicepresidente
    Negocios

    Consejo del Banco Central designa de manera unánime a Alberto Naudon como su vicepresidente

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience
    El Deportivo

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience

    Leandro Fernández enfrenta a Azul Azul con Paqui Meneghini: “No estaban de acuerdo con la decisión del entrenador”

    La alta exigencia de Matías Palavecino en la UC: “Me gustaría dejar huella acá, quedar en la historia de este club”

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico
    Cultura y entretención

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos
    Mundo

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo