China ofrece mayor apertura de negocios a los CEO de las gigantes tecnológicas de EE.UU.

La visita del presidente Donald Trump a China no solo sirvió para estrechar lazos con su par Xi Jinping, sino que también fue el escenario para un mensaje de apertura a los negocios con los máximos ejecutivos de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos.

Los CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk; de Nvidia, Jensen Huang; y de Apple, Tim Cook, fueron parte de la comitiva empresarial que viajó a China junto con Trump.

Según reportó el medio estatal chino Xinhua, Xi dijo que las empresas estadounidenses participan activamente en la reforma y apertura de China, y que ambas partes se han favorecido de ello.

En este contexto afirmó que China da la bienvenida a Estados Unidos para fortalecer la cooperación y expresó su confianza en que las compañías estadounidenses tendrán oportunidades aún más amplias en China.

El medio chino afirmó que Trump los presentó a Xi Jinping uno por uno y que “los empresarios estadounidenses manifestaron la gran importancia que le dan al mercado chino y expresaron su deseo de profundizar sus operaciones comerciales en China y fortalecer la cooperación con el país”.

Cooperación económica

Por su parte el gobierno de Estados Unidos, en una publicación en X, señaló que “ambas partes discutieron formas de fortalecer la cooperación económica entre países, incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china”.

En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC que China y Estados Unidos colaborarán en un protocolo de seguridad sobre las mejores prácticas para la IA, con el fin de garantizar que actores no estatales no tengan acceso a estos modelos.