    Ingresos del grupo Inchcape en Chile caen en 2025, pero resultados globales cumplen las expectativas

    Los ingresos de la firma estuvieron en línea con las expectativas del mercado, pero expectativas futuras y temores por el conflicto en el Medio Oriente hicieron caer la acción de Inchcape.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El gigante británico Inchcape, dedicado a la distribución automotriz, reportó ingresos que cumplieron las expectativas del mercado. Resultados que se dan en medio de una baja de su división de Asia-Pacífico (Apac). Si bien la división de Américas subió, los ingresos de Chile bajaron.

    En total, la firma reportó ingresos por 9.100 millones de libras esterlinas en 2025, un 2% menos que el 2024 y un alza de 1% si se comparan solo los ingresos orgánicos (que descuentan el efecto del tipo de cambio y las desinversiones, como ventas o compras). La cifra se ubicó por sobre los 9.090 millones de libras esterlinas que esperaba el mercado.

    Por región, los ingresos de Asia-Pacífico cayeron un 12% y en el mismo porcentaje en orgánicos, mientras que Europa y África aumentaron un 7% y un 6% orgánico. Finalmente, los ingresos de la división de las Américas crecieron un 5% y un 8% orgánico.

    Durante 2025, América Latina y el Caribe reportaron ingresos por 3.304 millones de libras esterlinas, lo que representa el 36% de los ingresos globales de Inchcape. Esto incluye operaciones en 14 países de la región.

    “Tenemos vocación de crecer y confiamos en nuestra capacidad para ser líderes indiscutidos en la región. Año a año, seguimos expandiendo nuestra oferta a más mercados, incorporando nuevas marcas y fortaleciendo un portafolio diversificado que incluye vehículos particulares y comerciales, así como maquinaria y motocicletas de lujo. En línea con nuestra estrategia global Accelerate+, y mirando hacia el futuro, nuestra ambición es duplicar nuestro negocio en las Américas”, sostuvo Mike Bowers, CEO de Inchcape Américas, en comunicado.

    Operación local

    Sobre Chile, los ingresos fueron de 1.420 millones de libras esterlinas, una baja de un poco más de un 7% frente a lo reportado en 2024.

    En activos no corrientes o las inversiones, al cierre del 2025, la cifra llegó a 615 millones de libras esterlinas, un avance frente a los 590 millones de libras esterlinas de 2024.

    Por ingresos, por países, Chile sigue siendo la principal operación, representando casi el 16% de los ingresos totales, y la segunda es Australia (12,2%).

    Respecto de las operaciones en Chile, la firma también comentó que se incurrió en costos operativos por 10 millones de libras esterlinas, que se suman a los 42 millones de libras esterlinas en 2024. Esto en el contexto de la adquisición de Derco, anunciada en julio del 2022.

    “La integración del grupo Derco fue un programa de varios años que ya ha concluido, con unos costos acumulados de 70 millones de libras esterlinas”, agregó.

    En el país comercializan Avatr, BMW, BMW Motorrad, Deepal, DFSK, Changan, Great Wall, Hangcha, Harley-Davidson, Haval, Hino, Jaguar, JCB, Komatsu, Land Rover, Landini, Massey Ferguson, Mazda, MINI, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Seres, Still, Subaru, Suzuki y Volvo.

    De cara al futuro, según consignó Reuters, la empresa espera efectos en sus resultados por el conflicto en el Medio Oriente, que retrasaría los envíos entre Europa y Japón, y por una menor demanda de Asia. Así, se espera que su crecimiento del volumen de 2026 estaría en el extremo inferior de los objetivos.

    Ante este contexto, la acción cayó un 9,25%. Esto en una jornada también marcada por la caída en los mercados por el temor ante el conflicto en el Medio Oriente.

