Ministra Rincón confirma que principales alzas en cuentas de la luz se darán en el sur

La ministra de Energía Ximena Rincón, declaró esta mañana en conversación con 13c Radio que las principales alzas en la tarifa eléctrica se darán en el sur del país.

Tal como había adelantado hace días el ingeniero eléctrico y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, los principales aumentos se darían en las ciudades de Valdivia (16,14%) y Puerto Montt (14,63%).

La jefa de cartera confirmó que así como las principales alzas estarán en el sur, las principales rebajas estarán en el norte del país, “rebajas que pueden llegar incluso al 9%”, indicó.

En este sentido, la ministra Rincón agregó que esta alza en las grandes ciudades del sur se relaciona con “la falta de proyectos que nos permitan abordar la demanda en la electricidad“. Aunque aseguró que es un tema que han impulsado desde que asumieron como gobierno.

“Tenemos que hacerlo obviamente respetando el medio ambiente, respetando las comunidades, pero a veces llegamos a unos extremos de reclamos que uno no logra entender y que al final se traduce en que las personas de carne y hueso, las personas de esfuerzo, la cuenta les sube, porque no hay proyectos de inversión para transmisión, para generación”, dijo.

Extensión del subsidio

Consultada sobre la posibilidad de extender el subsidio, Rincón asegura que se está discutiendo con parlamentarios la posibilidad de mantener el subsidio para el año 2027.

“Es algo que nos han planteado ellos (parlamentarios) y lo estamos estudiando con el ministerio de Hacienda, con la Dipres, con nuestros equipos, porque entendemos el planteamiento y vamos a ver cómo lo abordamos para tener una buena política pública”.