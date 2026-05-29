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    La eufórica celebración del camarín de la UC tras la victoria ante Boca Juniors en La Bombonera por la Libertadores

    Los cruzados vencieron por la cuenta mínima al elenco Xeneize y clasificaron a octavos de final como líderes del Grupo D del torneo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Cruzados en X.

    Universidad Católica hizo historia. Este jueves, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo que dirige Daniel Garnero derrotó por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y aseguró su pase a los octavos de final de la competencia como líder del Grupo D. Esla primera vez que un equipo chileno gana en ese recinto por este torneo.

    Una vez consumada la victoria, gracias a un golazo de Clemente Montes, los futbolistas de la franja celebraron en la cancha, se abrazaron y se sacaron fotografías en este inolvidable momento para la institución.

    Ya en la intimidad del camarín, los festejos se desataron. Las redes sociales de la UC compartieron un video en el que se ve a los jugadores entonando “Gracias a la vida, por ser cruzado”, un cántico clásico de la barra estudiantil.

    En el registro se aprecia a jugadores como Fernando Zuqui, Darío Melo, Vicente Bernedo, Branco Ampuero , Gary Medel, Diego Valencia, entre otros.

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