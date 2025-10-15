Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

Pese a que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ofreció aclarar en una sesión secreta todas las dudas parlamentarias respecto del presupuesto de su cartera, los antecedentes no fueron suficientes.

Cordero había sido citado a exponer ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto, donde existía preocupación por los recortes, en especial en el Plan contra el Crimen Organizado, que baja en más de 31%.

Aunque el ministro y los subsecretarios Rafael Collado y Carolina Leitao explicaron que los recortes se debían a reasignaciones e inversiones iniciales que no necesitaban un nuevo gasto, algunos legisladores no quedaron conformes.

Uno de los más severos fue el senador Daniel Ñuñez (PC). “Hay una rebaja muy relevante del Plan contra el Crimen Organizado. Deben reponerse recursos y aumentarse. Yo, por lo menos, no estoy disponible a aprobar esa parte de la partida”, dijo.

En el otro extremo político, el diputado Agustín Romero (republicano), también lamentó el recorte en este plan y agregó que le “llama la atención que, no solo el Ministerio de Seguridad, sino que en muchos ministerios, los ítems relacionados con personal crecen, pero los programas disminuyen”.

En términos globales, la partida del Ministerio de Seguridad baja en un -0,6%. Si bien en el desglose por instituciones, Carabineros y la PDI presentan presupuestos de continuidad, la Subsecretaría de Seguridad Pública cae un -17,6% y la Subsecretaría de Prevención del Delito un -6,2%.