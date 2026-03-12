SUSCRÍBETE
    Nacional

    Ministra Arzola: "La realidad es que el presupuesto de educación ya se recortó"

    La ministra de Educación añadió que "no se recortó desde programas mal evaluados, donde había espacios por mayor eficiencia. Se recortaron leyes permanentes. (...) No tenemos un cálculo, el ministro Cataldo me dijo algo así como 250 mil millones (de pesos), tenemos que verlo bien”.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    La ministra de Educación, María Paz Arzola.

    La recientemente nombrada ministra de Educación, María Paz Arzola, dio a conocer esta jornada los primeros lineamientos y prioridades que tendrá su cartera, así como también las dificultades que enfrentarán. Y en esto último, fue enfática en señalar que Chile “extravió” sus prioridades en educación en la última década.

    En conversación con T13 Radio tras asumir el cargo, la ministra expresó que el lema que quieren instaurar es poner al ministerio “al servicio de la educación, de los aprendizajes”.

    “Si uno mira la trayectoria del financiamiento de la educación, el presupuesto de educación superior se ha triplicado en los últimos 15 años, mientras que en los otros niveles educativos ha crecido alrededor de un 50%, 30%, y eso no puede ser”, sinceró.

    “De verdad creo que perdimos el norte como país. Porque el trabajo -al final- más importante se hace en los primeros años, y toda la evidencia nueva que va saliendo confirma eso”, apuntó.

    Asimismo, la ministra señaló que actualmente estamos “en una situación muy difícil” en materia de presupuesto. “Tenía muy claro que nosotros, cuando asumiéramos, no íbamos a tener holguras, o sea, recursos adicionales para poder implementar nuestro plan, y que vamos a tener que probablemente reasignar desde otras cosas y revisar bien cómo se están gastando los recursos. La situación con la que nos encontramos es peor que eso”, advirtió.

    Hoy día, indicó, hay compromisos de leyes permanentes del Ministerio de Educación que no están financiadas. “El presupuesto para las subvenciones escolares, o sea, el financiamiento del día a día de los colegios públicos y particulares subvencionados, hoy día está subestimado, y eso pasa porque cuando se tramitó la Ley de Presupuestos (de este año), se subestimó. Yo no voy a juzgar por qué se hizo eso. Entonces, cuando uno habla de recortes, la realidad es que el presupuesto de educación ya se recortó. Y no se recortó desde programas mal evaluados, donde había espacios por mayor eficiencia. Se recortaron leyes permanentes. (...) No tenemos un cálculo, el ministro Cataldo me dijo algo así como 250 mil millones (de pesos), tenemos que verlo bien”, expresó.

    En cuanto al Sistema de Admisión Escolar (SAE), Arzola apuntó a que “tiene problemas porque es un sistema que tiene que adaptarse a una realidad que es muy heterogénea, de establecimientos educativos muy heterogéneo”.

    “Entonces ese puede ser un algoritmo que en la teoría funcione muy bien, pero cuando tú lo llevas a la práctica tiene dificultades, porque la familia, los estudiantes también tienen aspiraciones distintas, características, necesidades distintas”.

    En esta línea, agregó que lo que buscan es avanzar “en darle más flexibilidad al Sistema de Admisión, darle también los espacios para poder tener reconocimiento del mérito académico”.

    Futuro de los SLEP

    En materia de los Servicios Locales de Educación (SLEP), la ministra expresó que ya más de la mitad están instalados, y en ese sentido añadió que “tenemos que mejorar en lo que se pueda los que ya existen, porque hay niños, familias”. “Y lo que se viene adelante, yo hablo de prudencia, porque hay que evaluar bien lo que hay y no solo la situación de los SLEP que se van a hacer, sino que también de los municipios”, explicó. “Cómo están, en qué condiciones están esas comunas”, prosiguió.

    Esto, en el sentido también de que hay algunos municipios que tienen problemas y que ya tomaron decisiones respecto a la inversión en sus establecimientos porque tenían conocimiento de que se iban a hacer los traspasos.

    “Y obviamente si es que hay alcaldes que quieren seguir colaborando en la educación, hay que buscarles los espacios”, afirmó. “Esa es una conversación que tenemos que tener con ellos. Y probablemente también con el Parlamento. Entender cuáles son los espacios para que los alcaldes puedan seguir colaborando con la educación de sus comunas, ya sea a través del SLEP, ya sea que aquellos que tengan una situación en que tienen establecimientos de buena calidad que ellos administran bien (...) Si al final lo que tenemos que pensar es que queremos como el éxito de la educación pública. Entonces, allí está nuestro norte”.

    En este sentido, reiteró la importancia de la prudencia. “Hoy día hay cierta percepción de que el ministerio se ha convertido como en un obstáculo para los colegios, incluso en educación superior también. Yo diría que eso responde a la forma como se han abordado muchas materias en el último tiempo, y que hay una suerte de tendencia a protocolizar muchas cosas que se terminan quedando fuera del ámbito de decisión, en definitiva, y del criterio de los propios equipos escolares. Y eso es algo que nosotros queremos atender“, apuntó.

    Y eso, afirmó, es algo que buscan atender y mostrar “un cambio de trato del ministerio hacia los establecimientos educativos y también hacia las familias”.

    “Pareciera que en el último tiempo toda la normativa se ha gestado desde la desconfianza, y eso al final lo que hace es que le quita autoridad y poder de decisión a los propios directivos escolares. Y acá tenemos que confiar, porque donde pasan las cosas no es en el ministerio, es en las escuelas, en los colegios, y ellos son los que tienen el conocimiento, la experiencia”, expresó.

    En esta línea, y consultada sobre si existiría una sobrerregulación en el sector, Arzola expresó a que parecer está más bien “sobre protocolizado”,

    “Ahora, donde sí probablemente está sobrerregulado es lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir nuevos colegios, y ese es otro énfasis que también queremos hacer. Por un lado, un cambio de trato, pero también un ministerio que dé más opciones de calidad para las familias, y que pasa por facilitar la creación de nuevos niveles, de nuevos establecimientos y también mejorar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para que también las familias sientan que pueden optar de manera más justa a los establecimientos que hay disponibles”.

