Tobar lo cita a reunión: el castigo contra el árbitro Héctor Jona por el agresivo encontrón con Kevin Altez

La escena es insólita. El árbitro Héctor Jona frente con frente desafiando al futbolista Kevin Altez. Corría el minuto 86 del partido entre Huachipato contra Cobresal en el estadio CAP de Talcahuano, por la fecha 16 de la Liga de Primera. El jugador uruguayo abrió los brazos y reclamó con ímpetu, pero el juez no se quedó, caminó despacio hacia donde el mediocampista, erguido, desafiante y se puso cara a cara, mientras el atacante acerero Lionel Altamirano, en casi surrealista, tomaba del pecho al árbitro para internarlo detener. Ante esta actitud, Altez respondió y le lanzó un cabezazo que no alcanzó a impactar a Jona. Resultado: tarjeta roja para el charrúa. Y un problema para la Comisión de Árbitros.

El registro se viralizó de forma rápida. Poco importó el contexto de que el juez había detenido las acciones porque dos jugadores de Cobresal quedaron tendidos en el barro de Talcahuano al intentar despejar el peligro de su área. Tampoco importó mucho que el elenco sureño obtuvo después un agónico empate 3-3. Todo fue absorbido por el calibre de la imagen de un árbitro contra un futbolista.

Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Tras estos hechos, se esperaba casi con morbo el informe del partido redactado por Héctor Jona, el que se publicó este lunes: “Tras una detención del juego dispuesta para resguardar la integridad física de dos jugadores de Cobresal que habían colisionado dentro de su área penal, varios jugadores del club Huachipato se acercaron a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada. Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral”, comenzó escribiendo.

“No obstante, el jugador N° 30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada. Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”, añadió.

Sin embargo, el informe no puntualiza en los motivos de su actitud, ni por qué se puso de frente a Altez: “En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”. El jugador recibió cuatro fechas de castigo.

Tobar toma medidas

La Comisión de Árbitros de la ANFP, encabezada por el exjuez Roberto Tobar, tómó cartas en este asunto en las últimas horas. Según supo El Deportivo, se le recriminó a Héctor Jona la actitud desafiante que tuvo con un futbolista y el hecho de no poder mantener la calma ante una situación de este tipo.

Pero estos hechos no van a quedar en un simple regaño. La Comisión también decidió que, a modo de sanción, no se le asignarán partidos durante varias fechas del fútbol chileno

Los números indican que Jona estaba teniendo una actividad permanente en las canchas nacionales antes de la peor polémica de su carrera referil. En total, este año dirigió 12 duelos, los que se desglosan en 10 por la Liga de Primera y dos en la Copa Chile. Además, mostró 55 amarillas, tres rojas y cobró tres penales.

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Si se compara con la temporada anterior, su promedio este año era algo superior (considerando que es recién julio), ya que en todo 2025 dirigió 18 encuentros; 15 por Primera División y tres por la Copa Chile.

Críticas de un exjefe

La imagen de Héctor Jona enfrentando a un futbolista pasó la cordillera y llegó a Argentina. Allí un viejo conocido del fútbol chileno reaccionó a los sucedido. Se trata de Javier Castrilli, quien fue exjefe de los árbitros y que se despidió del cargo en medio de un escándalo.

En abril de 2022 tomó una determinación drástica: despidió a 11 árbitros, y Jona era uno de ellos. “No hace más que demostrar esa actitud patoteril que nos llevó a concluir que no podía seguir dirigiendo. No tiene las condiciones. Eso no lo puede hacer un árbitro”, dice a El Deportivo.

Castrilli es categórico al decir que este comportamiento no es algo que va acorde con su rol dentro de la cancha: “Un arbitro no puede dárselas de guapo, ni hacer abuso del poder. Los jugadores están en una situación desproporcionada respecto del árbitro. Es un abuso de poder por todos lados imposible de aceptar. El jugador de fútbol es un trabajador que merece ser respetado y hay que hacerlo. La autoridad se construye con respeto”, analiza, respecto de lo que considera un comportamiento irregular del encargado de aplicar el reglamento en Talcahuano.