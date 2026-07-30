SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tobar lo cita a reunión: el castigo contra el árbitro Héctor Jona por el agresivo encontrón con Kevin Altez

    Desde el organismo que rige a los jueces están molestos con el comportamiento de su colega. Como castigo, no se le asignarán partidos del fútbol chileno durante varias fechas. El futbolista, en tanto, fue suspendido por cuatro fechas.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La escena es insólita. El árbitro Héctor Jona frente con frente desafiando al futbolista Kevin Altez. Corría el minuto 86 del partido entre Huachipato contra Cobresal en el estadio CAP de Talcahuano, por la fecha 16 de la Liga de Primera. El jugador uruguayo abrió los brazos y reclamó con ímpetu, pero el juez no se quedó, caminó despacio hacia donde el mediocampista, erguido, desafiante y se puso cara a cara, mientras el atacante acerero Lionel Altamirano, en casi surrealista, tomaba del pecho al árbitro para internarlo detener. Ante esta actitud, Altez respondió y le lanzó un cabezazo que no alcanzó a impactar a Jona. Resultado: tarjeta roja para el charrúa. Y un problema para la Comisión de Árbitros.

    El registro se viralizó de forma rápida. Poco importó el contexto de que el juez había detenido las acciones porque dos jugadores de Cobresal quedaron tendidos en el barro de Talcahuano al intentar despejar el peligro de su área. Tampoco importó mucho que el elenco sureño obtuvo después un agónico empate 3-3. Todo fue absorbido por el calibre de la imagen de un árbitro contra un futbolista.

    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Tras estos hechos, se esperaba casi con morbo el informe del partido redactado por Héctor Jona, el que se publicó este lunes: “Tras una detención del juego dispuesta para resguardar la integridad física de dos jugadores de Cobresal que habían colisionado dentro de su área penal, varios jugadores del club Huachipato se acercaron a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada. Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral”, comenzó escribiendo.

    “No obstante, el jugador N° 30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada. Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”, añadió.

    Sin embargo, el informe no puntualiza en los motivos de su actitud, ni por qué se puso de frente a Altez: “En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”. El jugador recibió cuatro fechas de castigo.

    Tobar toma medidas

    La Comisión de Árbitros de la ANFP, encabezada por el exjuez Roberto Tobar, tómó cartas en este asunto en las últimas horas. Según supo El Deportivo, se le recriminó a Héctor Jona la actitud desafiante que tuvo con un futbolista y el hecho de no poder mantener la calma ante una situación de este tipo.

    Pero estos hechos no van a quedar en un simple regaño. La Comisión también decidió que, a modo de sanción, no se le asignarán partidos durante varias fechas del fútbol chileno

    Los números indican que Jona estaba teniendo una actividad permanente en las canchas nacionales antes de la peor polémica de su carrera referil. En total, este año dirigió 12 duelos, los que se desglosan en 10 por la Liga de Primera y dos en la Copa Chile. Además, mostró 55 amarillas, tres rojas y cobró tres penales.

    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Si se compara con la temporada anterior, su promedio este año era algo superior (considerando que es recién julio), ya que en todo 2025 dirigió 18 encuentros; 15 por Primera División y tres por la Copa Chile.

    Críticas de un exjefe

    La imagen de Héctor Jona enfrentando a un futbolista pasó la cordillera y llegó a Argentina. Allí un viejo conocido del fútbol chileno reaccionó a los sucedido. Se trata de Javier Castrilli, quien fue exjefe de los árbitros y que se despidió del cargo en medio de un escándalo.

    En abril de 2022 tomó una determinación drástica: despidió a 11 árbitros, y Jona era uno de ellos. “No hace más que demostrar esa actitud patoteril que nos llevó a concluir que no podía seguir dirigiendo. No tiene las condiciones. Eso no lo puede hacer un árbitro”, dice a El Deportivo.

    Castrilli es categórico al decir que este comportamiento no es algo que va acorde con su rol dentro de la cancha: “Un arbitro no puede dárselas de guapo, ni hacer abuso del poder. Los jugadores están en una situación desproporcionada respecto del árbitro. Es un abuso de poder por todos lados imposible de aceptar. El jugador de fútbol es un trabajador que merece ser respetado y hay que hacerlo. La autoridad se construye con respeto”, analiza, respecto de lo que considera un comportamiento irregular del encargado de aplicar el reglamento en Talcahuano.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraHéctor JonaRoberto TobarComisión de árbitrosHuachipatoCobresalKevin Altez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Alejandro Vigil llega a Chile: vive una exclusiva masterclass junto al creador de El Enemigo

    Alvarado respalda a ministros Barros y Campos por críticas a aranceles: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”

    Lo más leído

    1.
    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    2.
    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    3.
    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    4.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    5.
    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    6.
    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar
    Chile

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Alvarado respalda a ministros Barros y Campos por críticas a aranceles: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”

    Kast recibe a presidente de Corea del Sur en La Moneda, firman acuerdos de seguridad y lo invita a la Antártica

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa
    Negocios

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas
    Tendencias

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?
    Cultura y entretención

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota
    Mundo

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

    Estados Unidos sospecha que Irán pudo estar tras el ciberataque a los sistemas de agua de Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo