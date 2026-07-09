Senador Daniel Núñez cuestiona acuerdo del PPD con el Gobierno sobre invariabilidad tributaria: “Rompe con la unidad”

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó duramente el acuerdo alcanzado entre el PPD y el Gobierno sobre invariabilidad tributaria, asegurando que “rompe con la unidad” de la oposición.

En conversación con Radio Duna es que Núñez sostuvo que “la sensación con que yo me quedo es que hay partidos de la oposición, el PPD en especial, pero también a veces liderazgos individuales, que no entienden lo que está pasando en Chile, no tienen conciencia de lo grave que es ser gobernado por la ultraderecha".

“En Chile implica que están quitando beneficios y derechos sociales y que también se está desfinanciando en forma estructural al Estado”, añadió.

Respecto al acuerdo, afirmó que “es un muy mal acuerdo”, agregando que “rompe un principio básico que habíamos reforzado esta semana, por los presidentes de los partidos, que era actuar unidos”.

De igual forma, señaló que recurrirán al Tribunal Constitucional, y que “lo que falta por definir es el momento más oportuno, los temas, y eso se va a definir hoy día en la mañana, en una reunión que hay con los presidentes, los secretarios generales de los partidos, en forma unitaria”.

“Para parar esta mal reforma que beneficia a los super ricos, y defender las conquistas sociales del pueblo chileno, la oposición debe actuar unida. Nadie solo tiene la fuerza para parar esto, y por eso entonces es tan lamentable que el PPD arrancara solo para adelante, y hiciera a mi juicio lo que es un muy mal acuerdo, pero que además rompe con la unidad, y nos deja un poco rasmillados de cara a lo que viene“, enfatizó.

Por otro lado, respecto a la votación del proyecto, Núñez se refirió a la situación del senador Calisto apuntando que "Yo me imagino que por un tema ético mínimo, este señor Calisto no va a ir a votar el día miércoles".

“Yo creo que lo mínimo ético es no prestarse para que con su voto se aprueben toda esta tracalada de normas que estamos comentando”, mencionó, añadiendo que “entonces el gobierno hoy en día tiene en la práctica 25 votos”.

Asimismo, mencionó que “yo espero sinceramente que alguien como Matías Walker que cuando fue electo senador, fue electo senador en el mundo de la centroizquierda, se recuerde alguno de los valores y principios que él defendió y rechace alguna cosa”.

Finalmente, respecto a los votos del PPD, apuntó que “yo creo que los senadores del PPD tienen que reivindicarse ahora. Ellos dicen que esto es solo por invariabilidad y que no condiciona otras cosas. Yo capaz hasta que peque de ingenuo sí creó esa declaración”.

“Yo creo que es algo muy importante que ellos aclaren y yo espero que los senadores del PPD sean tajantes, que este pésimo acuerdo que firmaron no los amarra a votar a favor de esta megarreforma porque esto ya sería un quiebre definitivo, un punto sin retorno”, agregó.